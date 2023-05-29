Путин разрешил проводить выборы на территориях, где введено военное положение

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на территории, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Ранее на этих территориях нельзя было проводить референдумы, выборы в органы государственной власти и местного самоуправления.

Теперь ЦИК РФ после консультаций с Минобороны и ФСБ может принять решение о необходимости проведения выборов. Закон разрешает проводить выборы как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.