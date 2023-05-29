Местные власти: в Белгородской области из-за обстрела пострадали как минимум 4 человека

В результате обстрела Белгородской области четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, под удар попали сразу несколько населенных пунктов — Шебекино, Новая Таволжанка и Козинка.

В Шебекино обстреляли два промышленных предприятия. В одном из них в результате попадания снаряда загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Именно там пострадали четыре человека. Все раненные — мужчины, их госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.

Местные телеграм-каналы публикуют фото черного дыма в городе и советуют закрыть окна и не выходить на улицу.