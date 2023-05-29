Белгородский губернатор сообщил о гибели мирного жителя при обстреле

Мирный житель села Графовка в Белгородской области погиб в результате обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал он.

По данным чиновника, населенные пункты Шебекинского городского округа находились под обстрелов Вооруженных сил Украины больше часа.

В десяти частных жилых домах Графовки взрывной волной были выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки, добавил Гладков. Также задета линия электропередачи.

Глава Белгородской области заявил, что ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. Там повреждена линия электропередачи.

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