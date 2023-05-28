В Турции начался второй тур президентских выборов

В Турции проходит второй тур президентских выборов — сегодня в 8 утра по всей стране вновь открылись избирательные участки. Отдать свой голос граждане смогут до 17:00, затем начнется подсчет бюллетеней. За пост главы государства борются нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре они получили 49,24% и 45,06% голосов соответственно. «Новая газета Европа» следит за происходящим.

Кто победит?

Социологи не видят явного лидера на этих выборах. Так, опрос турецкого Исследовательского фонда показал, что за Эрдогана проголосуют 53,7% избирателей, а за Кылычдароглу — 46,3%. ORC же пророчит победу оппозиционному кандидату. По данным организации, за него собираются проголосовать 50,8% избирателей, а за Эрдогана — 49,2%.

Как проходят турецкие выборы?

Россиянину, привыкшему, что авторитарный режим сопровождается фальсификациями на выборах, будет трудно в это поверить, но в Турции подсчет голосов проходит честно — никто из оппозиционеров не заявлял о крупных нарушениях. Система устроена так, что вбросить дополнительные бюллетени за нужного кандидата или пририсовать цифры в конечном результате очень сложно. В Турции очень много избирательных участков и, соответственно, избирательных комиссий — почти вдвое больше, чем в России, при том, что турецкое население почти вдвое меньше. Чем больше в стране участков, тем больше избирательных комиссий, наблюдателей и, таким образом, людей, вовлеченных в процесс выборов. Процесс подсчета голосов происходит открыто — любой человек может прийти в избирательную комиссию и посмотреть на это. Поэтому Эрдоган во время первого тура и призывал своих сторонников не покидать участки до того момента, пока не будут подсчитаны последние голоса. Хотя системных фальсификаций на выборах нет, могут происходить непредвиденные ситуации на местах. Например, во время первого тура в соцсетях распространилось видео, на котором кто-то проставляет штампы напротив кандидатуры Эрдогана на нескольких бюллетенях. Депутат Национального собрания Турции Огуз Каан заявил, что группа людей пришла на избирательный участок, избила членов комиссии и попыталась вбросить голоса. На место были направлены адвокаты, районную комиссию поставили в известность об этом инциденте.

Вопрос со вброшенными голосами решается с помощью своеобразной лотереи. Если избирательная комиссия обнаруживает больше бюллетеней, чем на самом деле проголосовало человек, выбираются случайные конверты, равные количеству сфальсифицированных голосов, и сжигаются. Подробнее о турецкой системе голосования можно почитать в тексте Ивана Шукшина — члена совета краснодарского отделения движения «Голос» и специального корреспондента «Новой газеты Европа», который съездил в Турцию и изучил, как в этой стране с автократическим режимом правления удается провести выборы без фальсификаций.

Получается, что выборы в Турции честные?

Назвать выборы в Турции до конца честными нельзя. Все, что происходит в стране до голосования, жестко контролируется властями. Так, самый популярный оппозиционный кандидат — мэр Стамбула Экрем Имамоглу — не был допущен до участия в президентской гонке, так как на него завели уголовное дело и приговорили к двум годам, семи месяцам и 15 суткам тюрьмы якобы за оскорбление членов Высшего избирательного совета Турции. Сейчас Имамоглу находится в процессе обжалования решения суда, поэтому приговор пока не вступил в силу.

Справа налево: председательница «Хорошей партии» Мераль Акшенер, Кемаль Кылычдароглу, Экрем Имамоглу. Фото: соцсети

Кемаль Кылычдароглу, который сейчас оппонирует Эрдогану, — кандидат от оппозиционной коалиции, в которую входят шесть партий совершенно разной направленности: социал-демократическая Республиканская народная партия (CHP), исламистская Партия счастья, правая националистическая «Хорошая партия», центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. То, что такие разные политические силы объединились перед лицом автократа, свидетельствует не только о большом стремлении победить Эрдогана, но и о том, что до конца задавить оппозицию нынешнему президенту пока не удалось.

Что изменилось после первого тура?

В первом туре за пост президента боролись три кандидата — Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. При этом в бланке стояло четыре фамилии: Мухаррем Инже отказался от участия в гонке всего за несколько дней до голосования. В тот момент все бланки были уже напечатаны, поэтому ЦИК Турции посчитал голоса, отданные за него — Инже набрал 0,42%.

Скриншот: Hurriyet

Националист Синан Оган получил по итогам первого тура чуть больше 5% голосов. Он не прошел во второй тур, но призвал своих избирателей голосовать за Эрдогана. До этого Оган выступал против действующего президента. Изменение своей позиции выбывший кандидат объяснил тем, что на парламентских выборах, которые проходили в один день с президентскими, большинство голосов получила правящая коалиция. «В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса», — сказал Оган. «Республиканский альянс», во главе которого стоит Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, по итогам парламентских выборов получил больше половины мест в меджлисе (322 из 600). В то же время за «Народный альянс» во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кылычдароглу проголосовали 35% — коалиция может претендовать только на 213 мест в парламенте.

При нынешнем политическом строе в Турции власть сконцентрирована в руках президента, поэтому парламент не является большой помехой для главы государства. Однако Кылычдароглу обещал в случае своего прихода к власти вернуть Турцию к парламентской республике и наделить меджлис большей властью — в таком случае ему придется постоянно бороться с парламентом, который окажется в оппозиции к нему. В первом туре Эрдоган и Кылычдароглу набрали 49,24% и 45,06% соответственно, что не совпало с предсказаниями социологов. По данным опроса турецкой организации политических исследований ORC, опубликованного 12 мая, за Кылычдароглу должны были проголосовать 51,7% избирателей, за Эрдогана — 44,2%. Не получив желаемого результата во время первого тура, оппозиционеры решили сменить тактику — они начали активно привлекать на свою сторону националистических избирателей, которых представлял Оган. Для этого, в частности, Кылычдароглу пообещал выслать из страны всех беженцев в случае своей победы на выборах. «Эрдоган, говорю вам откровенно, вы не защитили границы и честь страны. Вы намеренно привезли в эту страну более десяти миллионов беженцев. <…> Я заявляю здесь, что отправлю всех беженцев домой, как только приду к власти, и точка», — сказал он.

Кемаль Кылычдароглу голосует на первом туре. Фото: соцсети

Эрдоган в эти две недели также сделал несколько предвыборных заявлений. Он пообещал, что не станет баллотироваться на третий срок в случае своей победы. Однако его слова не звучат слишком убедительно, так как политик находится у власти уже 20 лет. Для того, чтобы занимать свой пост так долго, Эрдоган в 2017 году изменил Конституцию и обнулил свои первые два срока правления, что позволило ему баллотироваться еще дважды. Первый раз Эрдоган воспользовался этим в 2018 году — на тех президентских выборах он набрал 52,59% голосов. Кроме того, в случае своей победы действующий президент пообещал еще раз переписать Конституцию. Он не в первый раз говорит об этом. Эрдоган заявлял о своем желании снова изменить основной закон страны и в 2022, и в 2021 годах. По его мнению, нынешняя Конституция является продуктом эпохи государственного переворота, который попытались устроить в 2016 году, и до сих пор несет в себе его «дух».

Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими избирателями в преддверии второго тура. Фото: соцсети

Эрдоган обвиняет Кылычдароглу в сговоре с Рабочей партией Курдистана, которая считается в Турции террористическим формированием. Прокурдские партии Турции (Народно-демократическая партия и Левая партия зеленых) действительно поддержали на этих выборах оппозиционного кондидата — но, скорее, потому что выступают против правящей партии и Эрдогана, которые притесняют курдское население.