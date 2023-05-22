Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган призвал во втором туре голосовать за Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, занявший третье место в первом туре, призвал своих сторонников во втором туре голосовать за действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает Турецкая служба «Би-би-си» и издание Bianet.
Основной причиной его решения стало то, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах, пояснил Оган на пресс-конференции. «В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса», — заявил политик.
Во втором туре 28 мая примут участие действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу. Согласно финальным итогам голосования, в первом туре Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, а Кылычдароглу — 44,88%. В своем обращении действующий президент заявил, что в случае победы не будет баллотироваться на третий срок.
Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, занявший третье место в первом туре, призвал своих сторонников во втором туре голосовать за действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает Турецкая служба «Би-би-си» и издание Bianet.
Основной причиной его решения стало то, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах, пояснил Оган на пресс-конференции. «В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса», — заявил политик.
Во втором туре 28 мая примут участие действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции, главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу. Согласно финальным итогам голосования, в первом туре Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, а Кылычдароглу — 44,88%. В своем обращении действующий президент заявил, что в случае победы не будет баллотироваться на третий срок.