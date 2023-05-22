Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган призвал во втором туре голосовать за Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган, занявший третье место в первом туре, призвал своих сторонников во втором туре голосовать за действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает Турецкая служба «Би-би-си» и издание Bianet.

Основной причиной его решения стало то, что правящая коалиция получила парламентское большинство на выборах, пояснил Оган на пресс-конференции. «В системе президентского правления для стабильности крайне важно, чтобы парламент и президент находились под управлением одного и того же альянса», — заявил политик.