В Краснодарском крае сбили несколько беспилотников возле Ильского нефтеперерабатывающего завода

В Северском районе Краснодарского края отбили атаку нескольких беспилотников. В оперативном штабе региона сообщили, что дроны пытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода.

«Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет», — рассказали в штабе.

4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе также произошел пожар, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Причины не назывались, однако источник ТАСС в экстренных службах говорил, что это произошло в результате атаки беспилотника. Baza писала, что перед началом возгорания очевидцы слышали взрывы.

5 мая на территории Июльского НПЗ снова произошел пожар в результате атаки беспилотника, сообщил источник ТАСС. При этом РИА Новости заявили в экстренных службах, что причиной нового пожара стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона.