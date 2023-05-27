В Днепре завершился разбор завалов больницы, в которую попала российская ракета. Погибли 2 человека, ранены 32

В Днепре завершили разбор завалов медучреждения, в которое попало российская ракета. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате обстрела погибли два человека, еще 32 были ранены, из которых 13 находятся в больнице, пять получили тяжелые травмы, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

При этом неизвестна судьба трех человек, которые находились в больнице в момент прилета.

Лысак объявил День траура по погибшим.

Кроме того, вокруг места прилета были повреждены более 30 многоэтажек и более 20 частных домов, стадион, три школы и лицей, три детских сада.