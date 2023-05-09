Доброе утро Перемоги

Накануне 9 мая я приняла снотворное, запила для верности корвалолом, имея план вырубиться на несколько часов, до сигнала тревоги… Прошлая ночь (с 7-го на 8-е) в Киеве была огневая: столицу атаковали 36 российских дронов-камикадзе. Всех их удалось сбить силам украинской ПВО. По небу носились сполохи, грохотало так, что вибрировали стены. Обломки дрона повредили многоэтажный дом в моем Святошинском районе, три человека получили ранения, всех госпитализировали. И еще перебило окна в соседней гимназии и в детском саду. С начала вторжения это самая масштабная атака, которой подвергся город. К счастью, обошлось без жертв. Страшно представить, сколько их оказалось бы в случае попадания. Но могла ли такая неудача устроить отправителей дронов? Риторический вопрос. Потому, когда я безответственно дрыхла глубокой ночью под звук сирены, а не бежала на ближайшую станцию метро или, как обычно, в ванную комнату, надеясь на везение и правило двух стен, Россия уже подняла в воздух самолеты стратегической авиации Ту-95 МС.

За окном бахнуло около пяти: «Доброе утро великой победы!» Из района Каспия по Украине выпустили 17 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Сбить удалось 15 из них.

Так вот об «ужасе-ужасе» — советском празднике, отмененном в Украине. О конструкте «Великая Отечественная война советского народа», возникшем на дымящихся руинах, когда СССР решил отмечать победу над Германией не в день капитуляции последней, 8 мая, а сепаратно, отдельно от западных союзников — 9 мая. Когда я передаю этот текст, в парк Славы, к могиле неизвестного солдата, киевляне идут с тюльпанами и гвоздиками. Пожилых значительно больше. Полиция следит за порядком. Разумеется, никто никому не препятствует. Встречаются люди совсем почтенного возраста, с «иконостасами» наград, со слезящимися воспаленными глазами, опирающиеся на палки, под руку с близкими. Как они провели минувшую ночь и предшествующие? Спускались в метро? Сидели в ванных? Не вставали со своих кроватей, поскольку умирать — только раз? Те ветераны, что оказались рядом с Путиным на параде в Москве, теперь считают их нацистами, которых следует уничтожить? И внуков-правнуков этих стариков, которые защищают свою страну от оккупантов? Риторические вопросы. Но 9 мая в Украине отныне не день победы, а день Европы, который отмечают во всех странах ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев 9 мая, как бы подчеркивая датой: это визит в европейскую страну, и Украина не одинока в своей борьбе с новым фашизмом. (Неделю назад Рада на законодательном уровне назвала политический режим в России «рашизмом» и осудила его. Споры велись вокруг других определений — «путинизм», «русский мир». Победило слово из народа.)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, 9 мая 2023 года. Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, устанавливающий соответствующие изменения в памятных датах. Нет сомнений, что депутаты поддержат инициативу. Значит ли это, что Украина удаляет из собственной истории целый период и больше не чтит тех, кто свернул шею гитлеризму? Конечно, нет. 8 мая, согласно тому же документу, — день памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939— 1945 годов.

По сути, повторен по смыслу и духу законопроект, который более года назад предложил коллегам-депутатам Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти.

Историк Вятрович и его коллеги с начала 2000-х занимались безнадежным, с точки зрения обывателя, делом. Объясняли обществу, почему путинская Россия активно эксплуатирует миф о том, что российский народ вынес на себе тяжесть борьбы с нацизмом, и зачем Кремлю нужна монополизация победы над Германией. Вятровича воспринимали по-разному. Большинство украинцев считали 9 мая любимым, не казенным праздником. Уж очень красивыми выглядели залитые майским солнцем и цветущими каштанами склоны Днепра, над которыми возносила щит с гербом СССР и меч Родина-мать, воздвигнутая в свое время на лаврских холмах Вучетичем, а георгиевские ленточки на пиджаках выглядели не более, чем деталью реконструкции. Власть, особенно в лице Януковича, шла дальше, предлагала провести совместный с Россией военно-морской парад в Севастополе.