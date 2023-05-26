В России возбудили административное дело из-за репоста материалов «Медузы»

Против бывшего главного редактора «Эха Петербурга» журналиста Валерия Нечая возбудили административное дело об участии в деятельности «нежелательной» организации (ст. 20.33 КоАП) из-за репоста «Медузы». Об этом сообщает «Первый отдел».

Поводом для этого стала «проверка по факту распространения в сети Интернет» Нечаем материалов «Медузы», которая объявлена в России «нежелательной» организацией.

Материалы проверки поступили из прокуратуры Санкт-Петербурга в прокуратуру Адмиралтейского района города. Нечая вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела.

Журналист заявил «Медузе», что не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.

Ранее Ленинский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей краснодарского активиста Виталия Вотановского за ссылки и репосты «Медузы». Сам активист не планирует оплачивать штраф.