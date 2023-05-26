В России возбудили административное дело из-за репоста материалов «Медузы»

Против бывшего главного редактора «Эха Петербурга» журналиста Валерия Нечая возбудили административное дело об участии в деятельности «нежелательной» организации (ст. 20.33 КоАП) из-за репоста «Медузы». Об этом сообщает «Первый отдел».
Поводом для этого стала «проверка по факту распространения в сети Интернет» Нечаем материалов «Медузы», которая объявлена в России «нежелательной» организацией.
Материалы проверки поступили из прокуратуры Санкт-Петербурга в прокуратуру Адмиралтейского района города. Нечая вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела.
Журналист заявил «Медузе», что не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.
Ранее Ленинский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей краснодарского активиста Виталия Вотановского за ссылки и репосты «Медузы». Сам активист не планирует оплачивать штраф.
Валерий Нечай рассказал «Новой-Европа», что сам узнал о возбуждении дела от основателя «Первого отдела» Ивана Павлова
Журналист не знает, какая именно публикация и в какой соцсети стала поводом для преследования.
«Я думаю, что это больше интерес не ко мне, а к "Медузе". Потому что именно "Медуза" — одно из самых профессиональных, на мой взгляд, медиа. Это попытка ударить по их аудитории», — отмечает Нечай.
По его мнению, цель прокуратуры — создать прецедент и запугать людей.
26 января 2023 года Генпрокуратура РФ признала «Медузу» нежелательной организацией.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Ведомство установило что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Обновлено в 10:53 мск. Добавлена информация про штраф Вотановского.
Против бывшего главного редактора «Эха Петербурга» журналиста Валерия Нечая возбудили административное дело об участии в деятельности «нежелательной» организации (ст. 20.33 КоАП) из-за репоста «Медузы». Об этом сообщает «Первый отдел».
Поводом для этого стала «проверка по факту распространения в сети Интернет» Нечаем материалов «Медузы», которая объявлена в России «нежелательной» организацией.
Материалы проверки поступили из прокуратуры Санкт-Петербурга в прокуратуру Адмиралтейского района города. Нечая вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела.
Журналист заявил «Медузе», что не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.
Ранее Ленинский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей краснодарского активиста Виталия Вотановского за ссылки и репосты «Медузы». Сам активист не планирует оплачивать штраф.
Валерий Нечай рассказал «Новой-Европа», что сам узнал о возбуждении дела от основателя «Первого отдела» Ивана Павлова
Журналист не знает, какая именно публикация и в какой соцсети стала поводом для преследования.
«Я думаю, что это больше интерес не ко мне, а к "Медузе". Потому что именно "Медуза" — одно из самых профессиональных, на мой взгляд, медиа. Это попытка ударить по их аудитории», — отмечает Нечай.
По его мнению, цель прокуратуры — создать прецедент и запугать людей.
26 января 2023 года Генпрокуратура РФ признала «Медузу» нежелательной организацией.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.
Ведомство установило что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
Обновлено в 10:53 мск. Добавлена информация про штраф Вотановского.