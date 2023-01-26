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Генпрокуратура РФ признала «Медузу» нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России издания «Медуза».

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Ведомство установило что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В апреле 2021 года Минюст РФ объявил «Медузу» «иностранным агентом» после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.

Издания «Проект» и «Важные истории» также одновременно находятся в обоих реестрах — «иноагентов» и «нежелательных».

Проект «Сетевые Свободы» объясняет, что за участие в деятельности организации, признанной «нежелательной» на первый раз грозит административной статьей 20.33, в последующие — уголовной 284.1.

При это участием может считаться как руководство и работа в организации, так и репосты, ссылки, комментарии и донаты.

За посещение сайтов, чтение рассылок и получение информации санкций не предусмотрено. Закон, как отмечают «Сетевые Свободы», не запрещает упоминать организации из «реестра нежелательных» и не требует обязательно устанавливать маркировку «нежелательная организация».

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Закон о «нежелательных организациях» вступил в силу в мае 2015 года. Он запрещает любой неправительственной иностранной организации работать в России, если профильные ведомства признают, что ее деятельность угрожает основам российского конституционного строя, «обороноспособности страны или безопасности государства». За участие и сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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