Житель Ханты-Мансийского автономного округа Иван Чистяков во время застолья напал с ножом на двух знакомых, которые «дискредитировали российскую армию». Чистякова, который нанес обоим пострадавшим серию ударов, приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. В качестве смягчающего обстоятельства судья сослался на «противоправные действия» потерпевших. При этом обе жертвы Чистякова уехали в больницу с штрафами за «дискредитацию». Их вина заключалась в том, что они при еще одном свидетеле «негативно высказывались об СВО и русскоязычном населении». Бить ножом сомневающихся в войне всё еще официально не вполне поощряется, но суды уже смягчают на этом основании приговоры.

У тех, кто поддерживает кровавую бойню, развязанную Владимиром Путиным, больше прав, чем у остальных граждан России.

Для упрямых заготовлены не только ножи, но и прямое поражение в правах: от статуса иноагента, который мало кого теперь пугает, до 15 лет тюрьмы за дискредитацию наемников «Вагнера» или упоминание Бучи. Дело Чистякова и другие юридические коллизии, такие как легализация вывоза заключенных на фронт, говорят о том, что в РФ де-факто складывается новый правовой порядок. В нём участие в агрессивной войне или ее оправдание считается высшей ценностью, образцом, к которому должны стремиться как нормы права, так и законопослушные граждане. Война — не только абсолютная ценность государства РФ, но и его самоцель, на фоне которой неуместны какие-нибудь призывы к миру, гуманизм или, не дай бог, критическое мышление.

Александр Бастрыкин и Константин Чуйченко. Фото: XI ПМЮФ

Формально российское право по инерции продолжает декларировать приоритет прав человека, который из-за недоработок Бастрыкина и главы Минюста Чуйченко всё еще закреплен Конституцией. Но творческие юристы, специально отобранные, например, в президентский СПЧ, уже объясняют, о каком именно человеке идет речь. Защищать Российская Федерация предпочитает права русскоязычного населения и строго в иностранных юрисдикциях, а методом защиты, как известно, выбраны снаряды и ракеты. Права русскоязычных считаются полностью обеспеченными, когда их город сравняли с землей, как «освобожденный Бахмут». Параллельно правоприменение и законотворчество двигаются дальше. Любая норма права или приговор, полезные для ведения войны, объявляются благом. Последний пример: Госдума приняла закон, согласно которому граждан будут штрафовать и сажать на 15 суток за «карты, оспаривающие территориальную целостность России», то есть, например, демонстрирующие международно признанные границы страны. Депутаты не претендуют на здравый смысл: несмотря на то, что точные действующие границы РФ не может назвать даже Дмитрий Песков, наказывать граждан за топографическую нелояльность всё равно полезно (сцена из будущего: Зорькин пытается принести Путину древнюю карту РФ образца 1991 года, на которой нет никакого Крыма, но оказывается в каталажке). Существует немало исторических примеров, когда право подчинялось идеологии.

Достаточно вспомнить сталинскую 58-ю статью, легализовавшую уголовное преследование и физическое устранение любых критиков большевиков,

или нацистские уголовные суды, в которых воля фюрера объявлялась высшей юридической нормой. Такие правовые системы обычно имеют бесславный конец. На очередном бункере или памятнике поверженного вождя пляшет иностранный солдат-освободитель или собственный народ, сбросивший с себя безумные законы.

Но даже на этом историческом фоне новое российское право выглядит беспрецедентно. Войну как высшую ценность, на страже которой стоит закон, ввели более-менее случайно. Если бы Владимир Путин во время пандемии COVID-19 увлекался не историческими судьбами Евразии, а марками или гольфом (какое было бы счастье, какое милое и приятное хобби для диктатора со стажем), законы РФ могли с таким же успехом вводить смертную казнь за покушение на коллекции филателистов или специально подготовленные газоны. Но теперь,

по прихоти вождя, именно война объявляется главным смыслом существования РФ.

В этом едина вся путинская «элита»: от того же председателя Конституционного суда Зорькина до руководителя местной ячейки «Единой России». Они получили приказ стать каннибалами и втянуть в этот бизнес как можно больше других людей вокруг себя.

Валерий Зорькин. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Уникальность ситуации в том, что юридическая система РФ защищает не людей, а право государство на агрессивную войну, и делает это без какого-то ясного плана. Смысл войны и ее цели давно утеряны, если и были когда бы то ни было сформулированы внятно в принципе. Никакого «идеологического путинизма» также не существует в природе, его просто невозможно изложить на бумаге, несмотря на очень талантливые попытки западных аналитиков «понять загадочную душу Путина» по текстам Дугина. Коммунисты и даже нацисты, как могли, объясняли для себя необходимость уничтожения своих врагов; в случае РФ основанием для бойни становятся случайные обрывки фраз («русские…», «НАТО обижает…», «все нацисты…», «и сатанизм…»). Но войне, фактически разбою, возведенному на уровень государственного аппарата, должен присягнуть каждый, не задавая лишних вопросов. Циник скажет, что РФ сейчас — предельно интересный предмет для научного исследования.

Может ли существовать общество, где представления о добре и зле поменялись местами?

Могут ли родители воспитывать детей, объясняя им: главный смысл их будущей жизни состоит в том, чтобы умереть на войне на чужой земле? Могут ли Пригожин, Кадыров и «военкоры» стать для целой страны образцом, нравственным идеалом и примером для подражания? Можно ли всё устроить так, что люди ради так называемого СВО забудут про сострадание, интерес к «недружественным культурам и языкам» и примут убийства как новую норму?

Фото: EPA-EFE/STRINGER



Частным случаем этих вопросов является судьба российских выборов, ближайшие из которых пройдут в сентябре. Председательница ЦИК Элла Памфилова, бывший либеральный политик, а ныне чиновница, призывающая разорвать «пятую колонну» предателей внутри страны, утвердила логотип единого дня голосования 2023 года. Им станет литера V в цветах российского триколора, и, по мысли ЦИК, логотип должен свидетельствовать о единстве российских политических сил в поддержке войны. Вероятно, кандидаты и партии, которые не поддерживают убийства украинцев, могут быть отстранены от участия в «демократических процедурах» просто по причине того, что

поддержка войны — это более фундаментальная обязанность граждан РФ по сравнению с пассивным избирательным правом.

Не поддерживаешь СВО, значит, никаких прав у тебя вовсе нет, см. выше дело Чистякова.