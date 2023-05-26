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В храме Христа Спасителя выставят икону «Троица» на две недели. Ранее Третьяковская галерея отказалась выдать ее

Министерство культуры РФ сообщило, что Русская православная церковь (РПЦ) выставит икону «Троица» в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева, как и сообщалось прежде министерством культуры РФ, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель. <…>

Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», — заявили в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея отказалась РПЦ икону «Троица» на праздник в начале июня из-за ее «сложного и нестабильного состояния». Сроки передачи иконы могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения, решили участники заседания, прошедшего в Третьяковской галерее.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений.

В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорилось в протоколе заседания.

15 мая президент России Владимир Путин принял решение о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ. Икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя в Москве, а через год ее передадут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В пресс-релизе говорится, что Путин принял такое решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

«Троица» является одной из самых известных икон Андрея Рублева и была написала в ХV веке. Она находилась в Троице-Сергиевой лавре до революции, а потом советское правительство передало ее в Третьяковскую галерею, где она была выставлена с тех пор.

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Министерство культуры РФ сообщило, что Русская православная церковь (РПЦ) выставит икону «Троица» в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева, как и сообщалось прежде министерством культуры РФ, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель. <…>

Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», — заявили в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея отказалась РПЦ икону «Троица» на праздник в начале июня из-за ее «сложного и нестабильного состояния». Сроки передачи иконы могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения, решили участники заседания, прошедшего в Третьяковской галерее.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений.

В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорилось в протоколе заседания.

15 мая президент России Владимир Путин принял решение о передаче иконы «Троица» Андрея Рублева РПЦ. Икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя в Москве, а через год ее передадут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В пресс-релизе говорится, что Путин принял такое решение «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

«Троица» является одной из самых известных икон Андрея Рублева и была написала в ХV веке. Она находилась в Троице-Сергиевой лавре до революции, а потом советское правительство передало ее в Третьяковскую галерею, где она была выставлена с тех пор.

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