В храме Христа Спасителя выставят икону «Троица» на две недели. Ранее Третьяковская галерея отказалась выдать ее

Министерство культуры РФ сообщило, что Русская православная церковь (РПЦ) выставит икону «Троица» в храме Христа Спасителя на две недели на одноименный праздник 4 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублева, как и сообщалось прежде министерством культуры РФ, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель. <…>

Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», — заявили в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея отказалась РПЦ икону «Троица» на праздник в начале июня из-за ее «сложного и нестабильного состояния». Сроки передачи иконы могут быть сдвинуты из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения, решили участники заседания, прошедшего в Третьяковской галерее.

«Икона „Святая Троица“ Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений.

В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника», — говорилось в протоколе заседания.