Суд в Германии признал незаконными обыски на яхте и виллах Алишера Усманова

Суд в Франкфурте признал незаконными обыски на яхте и виллах российского бизнесмена Алишера Усманова, прошедшие в прошлом году по делу об отмывании средств. Об этом сообщает Spiegel.

Суд пришел к выводу, что для обысков у Усманова не было первоначальных подозрений в отмывании денег — они были недостаточно полно описаны. Судьи также раскритиковали следователей за то, что они в значительной степени полагались на видеоролик на YouTube российского оппозиционера Алексея Навального и не представили никаких других доказательств ненадлежащего ведения бизнеса.

«Обвинение в том, что миллиардное состояние Усманова основано в основном на преступлениях, совершенных в России, является голосновным. Более общих ссылок на возможную сомнительную деловую практику и офшорные компании недостаточно», — рассказали журналисты. Также судья нашел «серьезные недостатки» в ордерах на обыск, выданных генеральной прокуратурой Франкфурта.

Ранее криминалисты из отдела по борьбе с тяжкими и организованными преступлениями собрали почти 90 отчетов банков о подозрительных операциях по счетам Усманова с описанием крупных сделок, чтобы обосновать обвинение.