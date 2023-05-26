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Суд в Германии признал незаконными обыски на яхте и виллах Алишера Усманова

Суд в Франкфурте признал незаконными обыски на яхте и виллах российского бизнесмена Алишера Усманова, прошедшие в прошлом году по делу об отмывании средств. Об этом сообщает Spiegel.

Суд пришел к выводу, что для обысков у Усманова не было первоначальных подозрений в отмывании денег — они были недостаточно полно описаны. Судьи также раскритиковали следователей за то, что они в значительной степени полагались на видеоролик на YouTube российского оппозиционера Алексея Навального и не представили никаких других доказательств ненадлежащего ведения бизнеса.

«Обвинение в том, что миллиардное состояние Усманова основано в основном на преступлениях, совершенных в России, является голосновным. Более общих ссылок на возможную сомнительную деловую практику и офшорные компании недостаточно», — рассказали журналисты. Также судья нашел «серьезные недостатки» в ордерах на обыск, выданных генеральной прокуратурой Франкфурта.

Ранее криминалисты из отдела по борьбе с тяжкими и организованными преступлениями собрали почти 90 отчетов банков о подозрительных операциях по счетам Усманова с описанием крупных сделок, чтобы обосновать обвинение.

В сентябре сотрудники Федерального управления уголовной полиции (BKA) и отдела налоговых расследований провели обыски на нескольких виллах Усманова в Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне, а также на суперъяхте «Дильбар» в порту Бремена. Следователи конфисковали документы и 30 картин общей стоимостью пять миллионов евро.

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Суд в Франкфурте признал незаконными обыски на яхте и виллах российского бизнесмена Алишера Усманова, прошедшие в прошлом году по делу об отмывании средств. Об этом сообщает Spiegel.

Суд пришел к выводу, что для обысков у Усманова не было первоначальных подозрений в отмывании денег — они были недостаточно полно описаны. Судьи также раскритиковали следователей за то, что они в значительной степени полагались на видеоролик на YouTube российского оппозиционера Алексея Навального и не представили никаких других доказательств ненадлежащего ведения бизнеса.

«Обвинение в том, что миллиардное состояние Усманова основано в основном на преступлениях, совершенных в России, является голосновным. Более общих ссылок на возможную сомнительную деловую практику и офшорные компании недостаточно», — рассказали журналисты. Также судья нашел «серьезные недостатки» в ордерах на обыск, выданных генеральной прокуратурой Франкфурта.

Ранее криминалисты из отдела по борьбе с тяжкими и организованными преступлениями собрали почти 90 отчетов банков о подозрительных операциях по счетам Усманова с описанием крупных сделок, чтобы обосновать обвинение.

В сентябре сотрудники Федерального управления уголовной полиции (BKA) и отдела налоговых расследований провели обыски на нескольких виллах Усманова в Тегернзее, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне, а также на суперъяхте «Дильбар» в порту Бремена. Следователи конфисковали документы и 30 картин общей стоимостью пять миллионов евро.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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