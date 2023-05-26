МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов

В России с 1 июня возобновится прием заявлений на загранпаспорта нового образца с электронным носителем. Об этом пишет «МВД Медиа».

В ведомстве уточнили, что подать заявление можно в территориальный орган МВД или через МФЦ. Также его можно направить электронным документом через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов приостановили 2 февраля. В «Госзнаке» пояснили, что в последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, поэтому существенно увеличилась потребность в микросхемах.

«Госзнак» заявил, что производитель микросхем, АО «Микрон», переустраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу.

В МВД предложили заказать обычный паспорт со сроком действия пять лет тем, кто уже подал заявление для оформления биометрического паспорта и нуждается в срочном выезде из России.

В январе жители России сообщали о невозможности получить биометрический заграничный паспорт. Проблемы с выдачей загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет были зафиксированы в Смоленской и Тверской областях, на Камчатке, в Москве и Орске.

Согласно статистике МВД России, в 2022 году ведомство оформило более 5,4 млн заграничных паспортов. Это на 1,5 млн больше, чем за весь 2021 год, когда МВД оформило почти 3,9 миллиона загранпаспортов.