МВД в 2022 году выдало более 5,4 млн загранпаспортов. Это максимум за девять лет

Министерство внутренних дел (МВД) России в 2022 году оформило более 5,4 млн заграничных паспортов, сообщается на сайте ведомства.
Это на 1,5 млн больше, чем за весь 2021 год, когда МВД оформило почти 3,9 миллиона загранпаспортов. За год рост числа выданных заграничных паспортов составил 40%.
Как отмечает «Медуза», в 2022 году МВД РФ выдало максимальное число загранпаспортов как минимум с 2014 года, когда ведомство оформило 7,45 млн документов (в 2013-м этот показатель составлял 8,43 млн, в 2015-м — 3,7 млн, в 2016-м — 2,5 млн, в 2017 — 4,2 млн).
После этого рекордным стал 2018 год, когда загранпаспорта оформили чуть больше пяти млн гражданам. В 2019-2021 годах МВД выдавало от 2,7 млн до 4,8 млн паспортов в год.
Ранее в январе жители России сообщали о невозможности получить биометрический заграничный паспорт. Проблемы с выдачей загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет были зафиксированы в Смоленской и Тверской областях, на Камчатке, в Москве и Орске.
После начала войны в Украине (24 февраля), а затем — мобилизации в РФ (21 сентября) приток эмигрировавших россиян увеличился. В частности, 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с конца сентября в Казахстан въехали порядка 200 тысяч россиян. На границе с Казахстаном и Грузией образовывались многокилометровые пробки.
В ноябре в полиции Армении заявили, что в Армении с 21 сентября по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян, это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.