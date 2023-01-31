МВД в 2022 году выдало более 5,4 млн загранпаспортов. Это максимум за девять лет

Министерство внутренних дел (МВД) России в 2022 году оформило более 5,4 млн заграничных паспортов, сообщается на сайте ведомства.

Это на 1,5 млн больше, чем за весь 2021 год, когда МВД оформило почти 3,9 миллиона загранпаспортов. За год рост числа выданных заграничных паспортов составил 40%.

Как отмечает «Медуза», в 2022 году МВД РФ выдало максимальное число загранпаспортов как минимум с 2014 года, когда ведомство оформило 7,45 млн документов (в 2013-м этот показатель составлял 8,43 млн, в 2015-м — 3,7 млн, в 2016-м — 2,5 млн, в 2017 — 4,2 млн).

После этого рекордным стал 2018 год, когда загранпаспорта оформили чуть больше пяти млн гражданам. В 2019-2021 годах МВД выдавало от 2,7 млн до 4,8 млн паспортов в год.