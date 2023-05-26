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Япония ввела санкции против российских 17 физлиц и 78 организаций

Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 организаций из России. Санкционный список опубликован на сайте японского правительства.

Под санкции попали:

  • командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский;
  • командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев;
  • член совета директоров АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
  • командир батальона «Спарта» Артем Жогу;
  • журналистка Ольга Скабеева.

Отдельно в санкционном списке выделены так называемые прокуроры и чиновники из оккупированных Запорожской и Херсонской областей, а также «ДНР» и «ЛНР».

Также Япония вводит со 2 июня запрет на экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленного потенциала России», и на оказание России строительных и инженерных услуг.

80 российских организаций попали под экспортные ограничения, в том числе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, НПО им. Лавочкина, «Мегафон», фонд «Сколково», «Сколтех», Центральный научно-исследовательский институт «Циклон» и Уральский завод гражданской авиации.

По подсчетам ТАСС, в общей сложности экспортные ограничения теперь введены в отношении 437 российских организаций.

Ранее Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на сумму более 200 миллиардов евро.

Также ЕС заморозил 24,1 миллиарда евро, принадлежащих физическим и юридическим лицам, которые попали под санкции.

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Япония ввела санкции против 17 физических лиц и 78 организаций из России. Санкционный список опубликован на сайте японского правительства.

Под санкции попали:

  • командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский;
  • командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев;
  • член совета директоров АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
  • командир батальона «Спарта» Артем Жогу;
  • журналистка Ольга Скабеева.

Отдельно в санкционном списке выделены так называемые прокуроры и чиновники из оккупированных Запорожской и Херсонской областей, а также «ДНР» и «ЛНР».

Также Япония вводит со 2 июня запрет на экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленного потенциала России», и на оказание России строительных и инженерных услуг.

80 российских организаций попали под экспортные ограничения, в том числе Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, НПО им. Лавочкина, «Мегафон», фонд «Сколково», «Сколтех», Центральный научно-исследовательский институт «Циклон» и Уральский завод гражданской авиации.

По подсчетам ТАСС, в общей сложности экспортные ограничения теперь введены в отношении 437 российских организаций.

Ранее Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на сумму более 200 миллиардов евро.

Также ЕС заморозил 24,1 миллиарда евро, принадлежащих физическим и юридическим лицам, которые попали под санкции.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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