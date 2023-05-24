Баррель дырочку найдет

После введения западных санкций России удалось перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию. Более того, экспорт этих товаров в апреле достиг рекордного значения с начала вторжения в Украину. При этом за январь — апрель бюджет потерял 52% поступлений от нефти и газа по сравнению с 2022 годом. Объясняем, что это значит и удалось ли Западу лишить Россию сырьевых сверхдоходов.

Куда ушла российская нефть В апреле Россия экспортировала в среднем 8,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки — это рекорд с начала войны в Украине, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Экспорт в апреле был почти на 8% выше, чем в среднем в 2022 году, и на 10,6% — чем в 2021-м. При этом выросли в основном поставки сырой нефти, экспорт нефтепродуктов снизился на 6%.

Эти цифры объясняются тем, что Россия, похоже, не испытывает проблем с поиском новых потребителей на место европейских стран, считают аналитики МЭА. При этом сама Россия данные по добыче и экспорту засекретила, так что реальные цифры могут слегка отличаться от оценок агентства. Многие сделки целенаправленно ушли в тень, а рынок нефти стал очень непрозрачным, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» специалист по мировому энергетическому рынку Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Рост поставок в условиях санкций не так уж удивителен, если понимать, с какой именно целью вводились ограничения. Коалиция западных стран как раз пыталась избежать резкого снижения экспорта нефти из России, обращает внимание Белогорьев. «На рынке нефти в целом достаточно напряженная ситуация, поэтому был выбран путь влияния на цены, а не объемы поставок», — говорит он. Спустя почти полгода после введения западного эмбарго и потолка цен 80% российского экспорта нефти приходится на Индию и Китай, хотя до войны около 60% поставок шли в западные страны. Теперь в Азию они отправляются в основном по морю — отсюда рост морских перевозок на 18% в первом квартале этого года. Большая часть нефти в западных портах России продавалась ниже потолка, но на востоке российские компании и их партнеры обходят санкции, предполагают экономисты. Из порта Козьмино Приморского края 95% нефти экспортировалось по цене выше потолка. При этом более 50% перевозивших ее судов принадлежали компаниям (или были застрахованы ими) из стран, которые ввели санкции. Благодаря скидкам Россия потеснила с этих рынков конкурентов с Ближнего Востока и из Африки, отмечает Bloomberg. Более чем за год доля России в закупках Индии выросла с 2 до 20%. В Китае Россия нарастила долю с 25 до 36%. Поставки российской нефти в Европу тоже растут, но уже в переработанном виде — с индийских заводов. Увеличив поставки в ЕС в два раза, Индия даже обогнала Саудовскую Аравию. В целом Европе было бы выгоднее напрямую получать российские нефтепродукты, но в текущих условиях такая схема позволяет удерживать цены на рынке. «Россия продает нефть в Индию с дисконтом, а это позволяет индийским поставщикам нефтепродуктов тоже не повышать цены», — говорит Белогорьев.

Скидки уже не те Выросла за месяц и цена на российскую нефть. По данным МЭА, средняя стоимость всех отечественных сортов по итогам апреля превысила 60 долларов за баррель (по контрактам Free On Board, которые не учитывают расходы на доставку и страховку). Это произошло впервые после введения в декабре западными странами санкций против российской нефти. Главный сорт Urals стоил в апреле 55 долларов, а более дорогой трубопроводный сорт ESPO подорожал до 73 долларов за баррель.

Какие санкции ввел Запад Какие санкции ввел Запад

Дисконт российского сорта Urals к североморскому Brent сократился до 23 долларов за баррель. После введения санкций в декабре на пике он достигал почти 40 долларов. Благодаря сокращению дисконта Минфину удалось собрать больше налогов — применять максимальный дисконт не понадобилось, так как для апреля он был обозначен на уровне 30 долларов. Выручка экспортеров в апреле по сравнению с прошлым месяцем, по данным МЭА, выросла на 13% — до 15 млрд долларов. Но это всё еще на 27% меньше, чем в рекордном 2022 году.

Бюджет избавили от сверхприбыли В апреле ситуация на рынке нефти для России стала заметно благоприятнее, но пока неизвестно, как это отразится на доходах государства. Большая часть налогов за апрель в бюджет поступает с задержкой — НДПИ за проданную в апреле нефть выплачивается в мае. Кроме того, в дальнейшем рыночная конъюнктура может измениться. Данные за предыдущие месяцы показывают, что нефтегазовые доходы продолжают падать, и это оказывает серьезное влияние на рост дефицита бюджета. Причем если поставки нефти в первом квартале сократились на 12%, то доходы бюджета от экспорта упали сразу на 38% (по сравнению со средним значением в 2022 году).

По расчетам Киевской школы экономики, в первом квартале 2023 года российские компании на экспорте нефти и нефтепродуктов заработали 39 млрд долларов — на 29% меньше, чем в предыдущем квартале. По оценке экономистов, падение выручки в примерно равных долях произошло за счет снижения цен на мировом рынке, увеличения скидок на российскую нефть и сокращения экспорта. Проблему с нефтегазовыми доходами на встрече с Владимиром Путиным признал глава Минфина Антон Силуанов. «Пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом всех дисконтов пока отстают от плана», — сказал министр. За первые четыре месяца этого года падение нефтегазовых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составило 52% ( 2,5 трлн рублей). В результате дефицит бюджета достиг 3,4 трлн рублей, что уже на 400 млн больше запланированного дефицита на целый год. Всего за 2023 год Минфин планировал получить 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов, то есть за четыре месяца отставание от плана составляет примерно 600 млрд рублей.

Санкции на нефть и нефтепродукты отрезают Россию от сверхприбылей, которые она получала в 2022-м из-за роста цен, отмечает в разговоре с «Новой-Европа» директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. При этом, хотя доходы от нефти и нефтепродуктов в этому году значительно меньше, чем в прошлом, в первом квартале они были всё еще больше, чем в 2021-м.