Евросоюз заморозил свыше 200 миллиардов евро активов Центробанка РФ

Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на сумму более 200 миллиардов евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

Также ЕС заморозил 24,1 миллиарда евро, принадлежащих физическим и юридическим лицам, которые попали под санкции. Виганд отметил, что Евросоюз собирается обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине во время боевых действий. Он добавил, что сейчас ЕС изучает способы использования заблокированных активов. Более конкретные предложения будут обсуждаться на саммите в июне.

С предложением использовать замороженные российские активы для восстановления Украины еще осенью 2022 года выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В мае 2023 года аналогичное предложение сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сейчас в Евросоюзе эту тему изучает специальная рабочая группа. Она должна определить, какие в соответствии с законодательством ЕС существуют способы использования российских активов.