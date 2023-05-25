ВШЭ будет обучать участников СВО и членов их семей за свой счет

Высшая школа экономики примет участников войны в Украине и членов их семей на бесплатное обучение сверх установленной государством квоты и обучит их за свой счет. Соответствующий пресс-релиз был разослан журналистам, передает ТАСС.

«Согласно указу президента, появилась спецквота для детей участников СВО — по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. НИУ ВШЭ намерен принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет», — говорится в нем.

Такое решение принял ректор университета Никита Анисимов. Оно коснется военнослужащих, добровольцев, их детей, супругов, родных братьев и сестер. Не уточняется, смогут ли воспользоваться им бойцы ЧВК «Вагнер». Также неизвестно, сколько конкретно человек собираются принять сверх квоты.

На бесплатное обучение смогут также перейти студенты, которые уже обучаются на платном отделении. Единственное условие — успешное освоение образовательной программы.