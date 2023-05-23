Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для детей участников войны в Украине

Минобрнауки РФ разработало рекомендации для российских высших учебных заведений по работе с детьми военнослужащих, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вузам рекомендовали поддерживать студентов, вернувшихся с войны, а также детей участвующих в войне военнослужащих. К примеру, предоставлять материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг.

Также вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке.

«На усмотрение вуза освободить таких студентов от платы за проживание или снизить ее размер», — говорится в рекомендациях.

При снижении стоимости платы за обучение вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств.