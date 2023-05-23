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НовостиОбщество

Минобрнауки рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для детей участников войны в Украине

Минобрнауки РФ разработало рекомендации для российских высших учебных заведений по работе с детьми военнослужащих, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вузам рекомендовали поддерживать студентов, вернувшихся с войны, а также детей участвующих в войне военнослужащих. К примеру, предоставлять материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг.

Также вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке.

«На усмотрение вуза освободить таких студентов от платы за проживание или снизить ее размер», — говорится в рекомендациях.

При снижении стоимости платы за обучение вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств.

В прошлом году Владимир Путин подписал указ о льготах при поступлении в вузы для детей военных, участвующих в войне в Украине.

Квота составляет «10 процентов по каждой специальности или направлению подготовки». Дети погибших участников войны могут поступить в вузы РФ в пределах квоты без вступительных экзаменов.

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Минобрнауки РФ разработало рекомендации для российских высших учебных заведений по работе с детьми военнослужащих, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Вузам рекомендовали поддерживать студентов, вернувшихся с войны, а также детей участвующих в войне военнослужащих. К примеру, предоставлять материальную помощь, снижать стоимость обучения, предоставлять рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг.

Также вузам рекомендовано предоставлять таким студентам места в общежитии в приоритетном порядке.

«На усмотрение вуза освободить таких студентов от платы за проживание или снизить ее размер», — говорится в рекомендациях.

При снижении стоимости платы за обучение вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств.

В прошлом году Владимир Путин подписал указ о льготах при поступлении в вузы для детей военных, участвующих в войне в Украине.

Квота составляет «10 процентов по каждой специальности или направлению подготовки». Дети погибших участников войны могут поступить в вузы РФ в пределах квоты без вступительных экзаменов.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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