В Германии полиция провела обыски у экоактивистов «Последнего поколения» по делу о создании преступной организации

Управление уголовной полиции Баварии и Генеральная прокуратура Мюнхена провели обыски в 15 объектах, связанных с активистами климатической группы «Последнее поколение». Об этом пишет Deutsche Welle.
Обыски с 7 часов утра проходили в семи землях Германии. Арестов полиция не производила.
Семь активистов в возрасте от 22 до 38 лет подозреваются в создании или поддержке преступной организации.
Двое из подозреваемых также предположительно планировали совершить диверсию на нефтепроводе, соединяющем баварский город Ингольштадт с портом Триест в Италии. Этот нефтепровод считается важнейшим объектом инфраструктуры Баварии.
По версии следствия, экоактивисты собрали не менее 1,4 млн евро для финансирования преступной деятельности.
«Последнее поколение» регулярно проводит экологические акции по всей Германии и за ее пределами.
В ноябре 2022 года в аэропорту Берлина перекрыли взлетные полосы из-за акции экоактивистов «Последнего поколения». После этого полиция провела обыски у участников движения.
В марте активисты движения приклеивали себя к дорогам в Дрездене, Гисене, Бремене, Бонне, Фрайбурге, Геттингене, Кельне и других городах.
22 мая активисты вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима. Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению.
Управление уголовной полиции Баварии и Генеральная прокуратура Мюнхена провели обыски в 15 объектах, связанных с активистами климатической группы «Последнее поколение». Об этом пишет Deutsche Welle.
Обыски с 7 часов утра проходили в семи землях Германии. Арестов полиция не производила.
Семь активистов в возрасте от 22 до 38 лет подозреваются в создании или поддержке преступной организации.
Двое из подозреваемых также предположительно планировали совершить диверсию на нефтепроводе, соединяющем баварский город Ингольштадт с портом Триест в Италии. Этот нефтепровод считается важнейшим объектом инфраструктуры Баварии.
По версии следствия, экоактивисты собрали не менее 1,4 млн евро для финансирования преступной деятельности.
«Последнее поколение» регулярно проводит экологические акции по всей Германии и за ее пределами.
В ноябре 2022 года в аэропорту Берлина перекрыли взлетные полосы из-за акции экоактивистов «Последнего поколения». После этого полиция провела обыски у участников движения.
В марте активисты движения приклеивали себя к дорогам в Дрездене, Гисене, Бремене, Бонне, Фрайбурге, Геттингене, Кельне и других городах.
22 мая активисты вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима. Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению.