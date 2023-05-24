В Германии полиция провела обыски у экоактивистов «Последнего поколения» по делу о создании преступной организации

Управление уголовной полиции Баварии и Генеральная прокуратура Мюнхена провели обыски в 15 объектах, связанных с активистами климатической группы «Последнее поколение». Об этом пишет Deutsche Welle.

Обыски с 7 часов утра проходили в семи землях Германии. Арестов полиция не производила.

Семь активистов в возрасте от 22 до 38 лет подозреваются в создании или поддержке преступной организации.

Двое из подозреваемых также предположительно планировали совершить диверсию на нефтепроводе, соединяющем баварский город Ингольштадт с портом Триест в Италии. Этот нефтепровод считается важнейшим объектом инфраструктуры Баварии.

По версии следствия, экоактивисты собрали не менее 1,4 млн евро для финансирования преступной деятельности.