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НовостиОбщество

В Германии полиция провела обыски у экоактивистов «Последнего поколения» по делу о создании преступной организации

Управление уголовной полиции Баварии и Генеральная прокуратура Мюнхена провели обыски в 15 объектах, связанных с активистами климатической группы «Последнее поколение». Об этом пишет Deutsche Welle.

Обыски с 7 часов утра проходили в семи землях Германии. Арестов полиция не производила.

Семь активистов в возрасте от 22 до 38 лет подозреваются в создании или поддержке преступной организации.

Двое из подозреваемых также предположительно планировали совершить диверсию на нефтепроводе, соединяющем баварский город Ингольштадт с портом Триест в Италии. Этот нефтепровод считается важнейшим объектом инфраструктуры Баварии.

По версии следствия, экоактивисты собрали не менее 1,4 млн евро для финансирования преступной деятельности.

«Последнее поколение» регулярно проводит экологические акции по всей Германии и за ее пределами.

В ноябре 2022 года в аэропорту Берлина перекрыли взлетные полосы из-за акции экоактивистов «Последнего поколения». После этого полиция провела обыски у участников движения.

В марте активисты движения приклеивали себя к дорогам в Дрездене, Гисене, Бремене, Бонне, Фрайбурге, Геттингене, Кельне и других городах.

22 мая активисты вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима. Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению.

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Управление уголовной полиции Баварии и Генеральная прокуратура Мюнхена провели обыски в 15 объектах, связанных с активистами климатической группы «Последнее поколение». Об этом пишет Deutsche Welle.

Обыски с 7 часов утра проходили в семи землях Германии. Арестов полиция не производила.

Семь активистов в возрасте от 22 до 38 лет подозреваются в создании или поддержке преступной организации.

Двое из подозреваемых также предположительно планировали совершить диверсию на нефтепроводе, соединяющем баварский город Ингольштадт с портом Триест в Италии. Этот нефтепровод считается важнейшим объектом инфраструктуры Баварии.

По версии следствия, экоактивисты собрали не менее 1,4 млн евро для финансирования преступной деятельности.

«Последнее поколение» регулярно проводит экологические акции по всей Германии и за ее пределами.

В ноябре 2022 года в аэропорту Берлина перекрыли взлетные полосы из-за акции экоактивистов «Последнего поколения». После этого полиция провела обыски у участников движения.

В марте активисты движения приклеивали себя к дорогам в Дрездене, Гисене, Бремене, Бонне, Фрайбурге, Геттингене, Кельне и других городах.

22 мая активисты вылили черную краску на основе древесного угля в фонтан Треви в центре Рима. Таким образом экоактивисты выступили против использования ископаемого топлива, которое ведет к глобальному потеплению.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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