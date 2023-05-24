Убийцы невидимого фронта

Банду братьев Челышевых подозревали во многих громких убийствах, совершенных в 90-е. ОПГ в основном комплектовалась из бывших военных, превосходно владевших любым видом оружия. У правоохранительных органов были неопровержимые улики того, что бандиты могли быть причастны к убийству вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Но подозрения так и не оформились в обвинения. Не потому ли, что у Челышевых был высокий покровитель в силовых структурах, видевший в банде знаменитую «Белую стрелу»?

Организованная преступная группировка (ОПГ) братьев Челышевых до сих остается одной из самых неоднозначных и загадочных банд 90-х. По признанию Андрея Челышева — младшего, на счету ОПГ не менее 80 убийств. Но в суде удалось доказать лишь три. Впрочем, на этапе следствия Андрей Челышев признавался во многих громких убийствах, к которым «челышевцы» на самом деле не имели никакого отношения. Братья вели собственную игру со следствием, подбрасывая наживку в виде признаний, а потом мастерски соскакивая с крючка. В частности, они признались в устранении Отари Квантришвили, Владислава Листьева и Михаила Маневича. Признания в первых двух убийствах не подтвердились даже косвенными уликами. А вот в деле об убийстве вице-губернатора Петербурга Маневича, кроме признаний лидеров ОПГ, имелись прямые и косвенные улики о причастности «челышевцев». Но следствие так и не было доведено до конца. Как признался «Новой-Европа» член оперативной группы, расследовавшей данное дело, «кое-кто в Москве очень не хотел, чтобы прозвучало имя истинного заказчика». Большинство статей, посвященных деятельности ОПГ Челышевых, основывались на том, что сами подсудимые рассказывали о себе. Но, как уже отмечалось, в рассказах Челышевых и их подельников было много лжи. А потому, собирая информацию о банде, «Новая-Европа» ориентировалась в первую очередь на материалы суда и показания незаинтересованных свидетелей.

Братья по ошибке Братья Челышевы родились в городе Кувасай Ферганской области Узбекской ССР с разницей в полтора месяца: Сергей Андреевич — 10 сентября 1969 года, Андрей Андреевич — 11 ноября 1969 года. Именно такие установочные данные присутствуют в материалах дела, опубликованных интернет-сайтом «Русский криминал» в августе 2017 года. Вполне возможно, что здесь закралась ошибка, но, может, братья действительно были сводными. Так или иначе, но отец у них был один — Андрей Андреевич Челышев, родившийся 14 апреля 1947 года. — В деле банды Челышевых очень много ошибок и нестыковок, — говорит «Новой-Европа» бывший сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) по Северо-Западу РФ Алексей Иванцов. — С одной стороны, это связано с тем, что

следствие по ним велось одновременно чуть ли не десятком управлений: кроме нашей конторы, еще и москвичи, а также куча областных управлений: Тамбовское, Липецкое, Ульяновское, Архангельское, Ростовское.

Михаил Маневич. Фото: Википедия

Запросы отправлялись так же в Киргизию (официальное название страны — Кыргызстан. — Прим. ред.), Узбекистан, Украину, Германию, Финляндию, страны Балтии. И было совершенно непонятно, куда сходятся все ниточки этого дела. Потому и постоянные нестыковки в разных следственных документах. А с другой стороны, задачи у разных управлений стояли разные. От нас требовалось найти доказательства причастности банды Челышевых к убийству Маневича. А вот сотрудники тамбовских правоохранительных органов в первую очередь были настроены раскрыть убийство криминального авторитета Владимира Рогачёва. По некоторым данным, Рогачёв «держал» две трети бизнеса в Тамбове и Тамбовской области. При этом убийства Маневича и Рогачёва произошли почти одновременно — в середине августа 1997 года. Кроме дат рождения братьев, обращает на себя внимание тот факт, что годом образования банды правоохранительные органы называют 1993-й. Однако первое убийство, которое было вменено участникам банды Челышевых, произошло лишь в 1995 году. А это значит, что у следствия имелись доказательства того, что преступной деятельностью ОПГ занялась гораздо раньше, чем произошло первое убийство. Только вот подробностей этой деятельности в деле нет.

Братья Челышевы на допросах утверждали, что банда родилась после того, как они познакомились с Сергеем Яковлевым (Фандора) и Сергеем Поповым (Поп). Двое последних в 93-м были активными членами Тамбовской ОПГ, действовавшей в Петербурге. Там же и состоялась эпохальная встреча. По словам братьев Челышевых, они и их мать Антонина Челышева вынуждены были уехать из Узбекистана в Россию после развала СССР. В Тамбовской области у них якобы имелись родственники, потому туда и подались. Работы не нашлось, и Челышевы переместились в Петербург, куда многие крепкие парни ехали в надежде примкнуть к своим уже ставшим знаменитыми землякам, которыми руководил будущий «ночной губернатор» Петербурга Владимир Кумарин/Барсуков. Братья не скрывали, что возлагали особую надежду на свою спецподготовку. Дело в том, что Андрей срочную служил в отряде «боевых пловцов» (спецназ ВМФ), где научился не только владеть любым огнестрельным оружием, но и освоил рукопашный и ножевой бой, получил навыки подрывника. Сергей служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), где показал успехи в снайперской стрельбе. По словам Андрея Челышева, который охотно рассказывал о себе и своих «подвигах», в какой-то момент они с братом сидели в петербуржском кафе и жаловались друг другу на безденежную жизнь. И тут к ним подсели двое «пацанов» в спортивных костюмах, кожаных куртках и с золотыми цепями: эти люди и предложили быстро и непыльно заработать. «Пацанами» оказались Яковлев и Попов. Братья согласились, и началась их бандитская жизнь. — Я лично братьев Челышевых не знал, — рассказал «Новой-Европа» бывший бригадир Тамбовского ОПС Алексей К. — Но слышал, что кое-кто из наших пользовался их услугами.

Эта ОПГ выступала в роли «беспредельщиков», которые нагло наезжали на коммерсантов, выдвигая просто запредельные требования. Коммерсы, понимая, что столько платить не смогут, бежали к более адекватной крыше, то есть к нам.

Ну, а мы типа отваживали «залетных» и брали их под крышу под нормальный процент. Это был вполне самостоятельный коллектив. Частью нашего сообщества Челышевы никогда не были. А потом они как-то резко поднялись, у них завелись деньги, поговаривали, что «челышевцы» стали брать заказы на устранение серьезных, хорошо охраняемых людей. Некоторые из наших даже к ним перебежали.

Убойная серия в воинском исполнении Первое убийство, которое следствию удалось доказательно связать с бандой Челышевых, было совершено в апреле 1995 года. Предприниматель из городка Усмань Липецкой области Сергей Якимов задолжал своей бизнес-партнерше Валентине Молчановой 15 тысяч долларов США. Не желая платить долг, Якимов «заказал» женщину Челышевым. На дело были отправлены члены банды Олег Дрожжин и Геннадий Зенкевич. Сам Якимов тоже принимал участие в убийстве. Он уговорил Молчанову съездить вместе с ним в Воронеж. По дороге он решил подвезти «случайного попутчика» Дрожжина. Доехав до заранее определенного места, Якимов остановился, а Дрожжин накинул на шею Молчановой гарроту (вид холодного оружия, применяемый для удушения человека, по сути удавка). Труп закопали в вырытой Зенкевичем яме неподалеку от дороги. За убийство исполнители получили 2 тысячи долларов США; сколько забрали себе Челышевы, достоверно неизвестно. Следующий эпизод, который удалось вменить ОПГ Челышевых, — убийство в апреле 1997 года в Тамбове московского бизнесмена, занимавшегося «нефтянкой», Владимира Рогового. И если с убийством Молчановой мог справиться любой не особо подготовленный бандит, то в случае с бизнесменом чувствуется уже совершенно иной уровень. Рогового довольно неплохо охраняли, по Тамбову он передвигался в бронированном джипе. Гостиницами не пользовался, предпочитая жить на съемных квартирах. Причем квартиры выбирались такие, чтобы вокруг не было деревьев, которые могли послужить отвлекающим фактором или маскировкой для киллера. Подготовка к убийству заняла несколько недель и напоминала операцию в стиле военного спецназа. Ночью неподалеку от подъезда дома, где в тот раз квартировал Роговой, бандиты вырыли небольшую яму, куда под утро улегся трижды судимый Алексей Терещенко (Терех), прикрыв себя фанерным щитом с налепленными на него землей и травой. Утром из подъезда вышли охранники Рогового и внимательно ощупали взглядами пространство у дома. Не заметив ничего подозрительного, телохранители дали сигнал выводить Рогового. Как только тот показался из подъезда, Терещенко вскочил, произвел пять выстрелов из пистолета и моментально скрылся за углом. Охрана среагировать не успела, бизнесмен погиб на месте. В августе того же 1997 года произошло еще одно убийство, причастность к которому банды Челышевых была доказана следствием. Серьезный криминальный авторитет, контролировавший две трети криминального и полузаконного бизнеса в Тамбовской области, Владимир Рогачёв был расстрелян из автоматов и пулемета на трассе Астрахань — Москва, неподалеку от Мичуринска в Тамбовской области. И снова убийство напоминало скорее войсковую операцию, нежели криминальные разборки. Рогачёв к своей безопасности тоже относился очень серьезно. Ездил не менее чем с двумя машинами охраны, постоянно менял автомобили и маршруты движения. Но трассой Астрахань — Москва вынужден был пользоваться постоянно. На это и был расчет бандитов. По обеим сторонам дороги были вырыты полноценные окопы и оборудованы огневые точки. Учитывалось и то, что машина, в которой ездит Рогачёв, может быть бронирована. Поэтому орудиями убийства были выбраны автоматы Калашникова старого образца (под патрон 7,62 мм), которые успешно преодолевают броневые стекла облегченного типа (такие использовались на японских бронированных джипах, наиболее распространенных в России в 90-е), а также пулемет Калашникова (под тот же патрон 7,62), который вообще способен насквозь прошить даже бронированные борта боевой машины пехоты. Усиленные металлическими пластинами легковые автомобили для него что фанерные муляжи. За авторитетом была установлена слежка, которая и сообщила о том, что Рогачёв двинулся в сторону трассы и в какой машине он едет. Группа киллеров под руководством Андрея Челышева выдвинулась на позиции и встретила кортеж автоматным и пулеметным огнем. Рогачёв был убит первыми очередями, после чего нападавшие прекратили огонь и скрылись по одной из проселочных дорог. Примечательно, что из охраны Рогачёва никто существенно не пострадал.

Почти одновременно с выстрелами на трассе Астрахань — Москва раздались выстрелы на Невском проспекте в Петербурге: был убит вице-губернатор Михаил Маневич.

Операцией по устранению Маневича руководил, предположительно, Сергей Челышев. На месте преступления были найдены волосы. Экспертизу ДНК тогда не проводили, но по группе крови они совпадали на 99% с волосами члена банды Николая Смирнова. По мнению следствия, Смирнов помогал Челышеву оборудовать «гнездо снайпера». Кстати, у самого Челышева через год будет найдена бутылка с оружейным маслом. По заключению эксперта, оно было идентично тому маслу, которым обрабатывали автомат Калашникова, оставленный киллером на месте убийства Маневича. Были и другие улики, указывающие на членов банды Челышевых как на исполнителей убийства.

Нашлись несколько свидетелей, которые готовы были опознать тех, кто следил за домом Маневича перед убийством. А двое свидетелей видели и самого киллера,

уходившего с места преступления по крышам соседних домов. По словам свидетелей, обут он был в резиновые галоши. А именно их почти постоянно носил Сергей Челышев, страдавший от заболевания почек.

Президентский междусобойчик по поимке бандитов На банду Челышевых как на возможных убийц Михаила Маневича правоохранительные органы вышли случайно. В феврале 1998 года в Петербурге был задержан за драку (с нанесением тяжких телесных повреждений) Сергей Василисин. На первом же допросе он заявил, что служил в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ), является кавалером ордена Красного Знамени (по другой версии — Красной Звезды), а в настоящее время выполняет спецзадание. Однако на запрос в министерство обороны правоохранительными органами был получен ответ, что такой в списках не значится и никогда не значился. Василисина арестовали и отправили в камеру, где тот проявил просто удивительную осведомленность о многих резонансных убийствах середины 90-х. К «спецназовцу» подсадили опытную «наседку» (так называют агента внутритюремных следственных действий. — Прим. ред.). Довольно быстро выяснилось, что Василисин причастен к убийству Маневича. За «спецназовца» взялись всерьез и довольно быстро выяснили много интересного. Оказалось, что Василисин еще с конца 80-х годов был близок к криминальным структурам. В частности, был лично знаком с «бандитским императором Питера» начала 90-х Александром Малышевым. По месту жительства Василисина было обнаружено множество фотографий, свидетельствующих об их дружеских отношениях. Сотрудники РУБОП выяснили, что, может, Василисин и не служил в спецназе, но спецподготовку явно получил и имеет боевой опыт. Позже выяснится, что этим опытом он щедро делился с членами ОПГ Челышева, устраивая тренировки в различных условиях и помогая разрабатывать планы операций.

Фото: ЕРА

По изъятым фотографиям и данным «наседки» удалось определить личности братьев Челышевых, а также Яковлева-Фандоры и Попова-Попа. Прижатый неопровержимыми уликами, Василисин рассказал о том, где именно в Тамбовской области находится база ОПГ.

Операция по задержанию бандитов готовилась в режиме строжайшей секретности. Но когда сотрудники РУБОП в сопровождении СОБРа нагрянули на базу, там уже никого не было.

Во время обысков по месту проживания членов банды были обнаружены спецдонесения, ориентировки, планы МВД, касающиеся банды Челышевых. Подобные документы мог переправить бандитам сотрудник МВД с наивысшим уровнем допуска.

Вскоре стало известно, что братья Челышевы, Яковлев и Попов скрываются в Подмосковье. Был установлен адрес, задержание планировалось в еще более секретном режиме, но бандитов снова предупредили. Стало понятно, что утечка идет с самого верха, чуть ли не от помощников министра МВД. Но ни одного подозреваемого в сотрудничестве с Челышевыми следствие так и не назвало. Погоня продолжалась, и вскоре милиционеры напали на след бандитов в Ошской области Кыргызстана. Там Челышевы и их подельники собирались, ввязаться в наркобизнес, пытаясь обменять свой автомобиль на партию героина, который планировали сбыть с огромным наваром. Но не успели: местные наркобароны, узнав, что за Челышевыми охотятся российские спецслужбы с международными полномочиями, настоятельно посоветовали гостям покинуть страну. Бандиты уехали в Узбекистан, в Ферганскую область, родную для Челышевых, где у них оставалось много друзей и знакомых и где, как надеялись братья, их не выдадут. Так оно сперва и получилось. На официальные запросы МВД, ФСБ и Генпрокуратуры РФ власти Узбекистана отвечали, что «сигнал получен, проверен, подтверждения не получил». Силовики уперлись в стену, и тогда Анатолий Чубайс, в то время первый зампред правительства, попросил посодействовать Бориса Ельцина. Президент России позвонил узбекистанскому коллеге Исламу Каримову и обратился за помощью. В Узбекистан вылетели оперативники УБОП и ФСБ в сопровождении группы спецназа. И всё равно бандитам почти удалось уйти. Информацию о том, что за ними вот-вот придут, Челышевы получили за два часа до выдвижения российских силовиков в село, в котором бандиты прятались с подельниками. Когда спецназовцы прочесали село, а оперативники (при помощи местных силовиков) допросили жителей, выяснилось, что Челышевы с Яковлевым и Поповым ушли в горы. Но уйти далеко они не смогли: не позволила погода. Накануне прошли сильные дожди, вызвавшие несколько селей, которые и помешали бандитам затеряться в горах.

«Берем всё на себя» Кадры того, как личный самолет Чубайса приземляется на военной базе в Подмосковье и из него выводят четверых бандитов с мешками на головах и в сопровождении десятков спецназовцев, облетели все телеканалы страны с пометкой: «Убийцы Маневича арестованы». Но потом дело опять забуксовало.

Арестованные члены банды сперва молчали, а потом стали говорить. И не просто говорить, а признаваться в самых громких убийствах последних лет.

Не только Маневича, но и Владислава Листьева (1995 год), Отари Квантришвили, Сергея Тимофеева (Сильвестр), в покушении на Бориса Березовского (1994 год), убийствах Олега Кантора и Вадима Яфясова (президент и вице-президент банка «Югорский», который считался «карманным» банком Союза нефтепромышленников), убийстве «алюминиевого короля» Феликса Львова (1995 год).

Владислав Листьев. Скриншот

— Столь громкие признания сразу вызвали сомнения, — вспоминает сотрудник Северо-Западного РУБОП Иванцов. — И действительно: несмотря на то, что члены ОПГ Челышевых знали некоторые детали всех тех преступлений, тщательные проверки выявляли несоответствие с действительностью. Как будто кто-то дал бандитам почитать уголовные дела по тем убийствам, и они рассказывали, что запомнили. Зачем они вообще признавались, мне не очень понятно. Может, для того чтобы потом отказаться от признаний в суде и тем самым поставить под сомнение раскрытие других дел. Может, чтобы просто запутать следствие. А потом вообще начались непонятные движения. Все материалы по Маневичу затребовали в Москву. По пути где-то «потерялось» большинство улик, исчезли некоторые свидетели, а оставшиеся стали менять показания. Стало понятно, что кому-то очень высокопоставленному очень не хочется, чтобы заказчик убийства Маневича был назван. В 1999 году в тюремной больнице от давнего заболевания почек умер Сергей Челышев. Подсудимые (их на тот момент насчитывалось 11 человек, включая и Антонину Челышеву, обвинявшуюся в бандитизме и хранении арсенала банды) в очередной раз поменяли показания, пытаясь свалить вину даже в доказанных убийствах на умершего. В 2001 году было, наконец, подписано обвинительное заключение. Подсудимые обвинялись в трех убийствах (Молчановой, Рогового и Рогачёва), восьми разбойных нападениях, бандитизме, хранении и перевозке оружия, подделке документов. Долгое время не могли определиться, в каком суде слушать дело: суды не горели желанием браться за него. Мосгорсуд перенаправил дело в Московский областной, те попытались спихнуть дело в Тамбов, а оттуда оно ушло в Петербург. Но и там отказывались принять его к производству. В конце концов Верховный суд РФ принял решение, что дело будет слушаться там, где было совершено первое доказанное убийство: в Липецком областном суде. 30 декабря 2003 года бандитам был вынесен приговор. Андрей Челышев и Олег Дрожжин были приговорены к 20 годам лишения свободы, Василисин и Терещенко — к 15, Попов (Поп) и еще двое бандитов — к 14, Зенкевич — к восьми. Антонина Челышева и еще один подсудимый были оправданы, и один человек был освобожден как отбывший срок во время следствия.

Дело в отношении Сергея Яковлева (Фандоры) было выделено в отдельное производство. В 2004 году он был приговорен к 12 годам заключения (участие в банде, хранение оружия, подготовка к убийству). А уже в 2005 году Фандора вышел на свободу. Примечательно, что правоохранительные органы, комментируя деятельность ОПГ Челышевых уже после их осуждения, утверждали, что банда действовала до 2005 года. И это несмотря на то, что лидеры банды были арестованы еще в 1998-м.

«Генерал их отмазал, но взял на крючок» — В воровском сообществе ситуация с братьями Челышевыми и их коллективом вызвала серьезные споры между «законниками» («воры в законе». — Прим. ред.), — рассказал «Новой-Европа» трижды судимый «положенец» (на ступень ниже «вора в законе». — Прим. ред.) Антон Г. (фамилия имеется в редакции. — Прим. ред.). — Было непонятно, кем их считать: правильными пацанами или перекрасившимися «красными» (представители властей, ушедшие в криминал. — Прим. ред.). Так что сообщество провело собственное расследование деятельности этого коллектива. И должен сказать, что у нас была более точная информация по всем тем событиям. Я в 2004-м на «шестерке» (колония строгого режима № 6 УФСИН по Липецкой области. — Прим. ред.) «чалился». К нам сперва большинство осужденных по «делу Челышевых» и доставили. Так что толковище по судьбе этих парней проходило при моем участии. Извини, но всех подробностей я тебе не скажу. А вот кто они такие и почему по поводу них были сомнения, расскажу. В Тамбов семья Челышевых приехала из Узбекистана не к родственникам, а под крыло очень уважаемого «вора в законе». Посодействовала этому Тоня Челышева. Она еще в советские времена срок тянула и была в большом авторитете в сообществе. Потому что, когда ее взяли на хищениях, она никого не сдала, хотя ей и угрожали высшей мерой. Речь-то там шла о миллионах советских рублей. Антонина не раскололась, не сдала ни мужа Андрея (тоже личность в сообществе известная, сейчас, кстати, в розыске), ни других людей. Потому и уважали ее у нас. И именно она коллектив организовала. Фандора (Яковлев), Тереха (Терещенко), Поп (Попов), Дрон (Дрожжин) — все они были правильными пацанами, известными в воровском мире, и к Антонине пошли при полном одобрении сходняка (встреча криминальных авторитетов для решения насущных вопросов. — Прим. ред.). Они вместе с братьями и составили костяк коллектива. Это уже потом Челышевы стали привлекать к ликвидациям своих бывших сослуживцев, родственников, друзей. Причем люди частенько набирались под конкретную операцию из тех регионов, где предполагалась работа. Местные-то свою кухню всяко лучше знают, чем приезжие. Порой численность коллектива достигала 80 человек. И все так или иначе, но проходили подготовку на базе в Тамбовской области. Отвечал за это Малыш (Василисин), очень серьезный боец.

Но в 93-м братья ввязались в откровенный «тухляк». Предложили им одного авторитета с зоны «выдернуть». Только вот авторитет засланным «казачком» оказался, а братишки во время организации побега двух «вертухаев» примочили.