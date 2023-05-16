Дело сурка

Несколько дней назад ФСБ в очередной раз заявила о раскрытии одного из самых резонансных преступлений 90-х — убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. По уже сложившейся традиции, заказчиком убийства объявили бывшего «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина). На сегодняшний день это уже пятая попытка «раскрыть» громкое убийство. Но еще ни разу обвинение не выглядело настолько странно.

Всё раскрыто. Опять Заявление о раскрытии убийства Маневича было опубликовано на сайте ФСБ РФ 30 апреля 2023 года, то есть в выходной день и накануне майских праздников. В нем, в частности, говорилось:

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича. В ходе следственных действий процессуально задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ г. Санкт-Петербурга, один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о передвижении М. Маневича. Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор. Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по «заказу» лидера т. н. «тамбовской» преступной группировки г. Санкт-Петербурга Барсукова (Кумарина) Владимира, 1956 г. р., который лично передал им орудие совершения преступления (автомат Калашникова). Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются.

Выяснить подробности по «горячим следам» не было возможности — праздники. Скорее всего, именно на это и рассчитывали те, кто делал заявление. Мол, если сразу не опровергнуть, то потом уже поздно будет. СМИ удалось выяснить лишь данные одного из тех, кто дал признательные показания. Это оказался Аркадий Нусимович, которого в 2020 году приговорили к 22 годам лишения свободы за нападение на сотрудников петербургского Отряда милиции особого назначения (ОМОН), перевозивших деньги для строительных организаций. Как сообщало интернет-издание «Фонтанка.ру», его доставили в Петербург из колонии, где тот отбывал срок, еще в начале года. Однако долгое время никаких следственных действий с Нусимовичем не проводилось.

Аркадий Нусимович. Фото: скрин видео

Более того, как удалось выяснить «Новой-Европа», даже адвокат Нусимовича вплоть до заявления ФСБ не знал, для чего его подзащитного привезли в Петербург. — Мы уже привыкли, что на Владимира Барсукова (Кумарина) следствие «вешает» чуть ли не все нераскрытые убийства за последние 30 лет, — прокомментировал ситуацию адвокат лидера «тамбовского» ОПС Сергей Афанасьев. — Его пытались обвинить даже в заказе на убийство Влада Листьева, но вот Маневича никогда не вменяли. И вдруг такое заявление, да еще и в выходной день и прямо перед праздниками. Напомню, что большинство обвинений в убийствах (Галины Старовойтовой, Яна Гуревского, Сергея Позднякова) так и не нашли подтверждений. То есть прокричать прокричали, а доказать не получается.

Владимир Барсуков (Кумарин). Фото: ВКонтакте

Вот и висят эти дела в непонятном статусе: вроде как раскрыты, но на самом деле кроме громких заявлений больше у следствия ничего нет. А в данном случае вообще какая-то каша. Моему клиенту не только не предъявлено обвинение, мы не знаем, ни кто ведет это дело (Следственный Комитет РФ или его питерское управление, а может, следственное управление ФСБ), ни фамилии следователя, ни на каком этапе расследования оно находится. Не запланировано никаких очных ставок или просто ознакомления с показаниями. То есть громко прокричали, создали видимость, что раскрыли громкое убийство, а на деле никаких юридических подтверждений. Да и вообще хочется уже спросить: сколько раз они будут это преступление «раскрывать»?

«Он не был идеалистом, но хотел что-то изменить…» «Раскрывали» убийство Михаила Маневича, действительно, не менее четырех раз. Но вот ведь парадокс: несмотря на то что вроде как и исполнители, и заказчики были известны во всех случаях, юридически закрепить «раскрытия» никак не получалось. Хотя друг убитого, Анатолий Чубайс, еще в 2006 году на могиле Маневича заявил, что виновные получили по заслугам.

Михаил Маневич. Фото: Wikimedia Commons, ISBN 5-9900079-1-4

Михаил Маневич, коренной петербуржец, в 80-е был активным участником кружка экономистов-реформаторов, возглавляемых Анатолием Чубайсом. Его друзьями называли себя Владимир Путин, Герман Греф, Дмитрий Козак, Алексей Миллер. С 1990 по 1991 годы работал в Комитете по экономической реформе Ленгорисполкома (начальник комитета — Чубайс). С 1992 года — в Комитете по управлению госимуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга. С марта 1994 года — председатель КУГИ и вице-мэр Петербурга. Занимался разработкой законодательства и государственных программ приватизации, жилищно-коммунальной реформы на федеральном уровне. Является автором концепции, согласно которой государство не может быть эффективным собственником, а должно конкурировать с частным капиталом и крупными корпорациями. После принятия концепции Петербург приобрел на некоторое время репутацию региона с самым продвинутым в системном отношении рынком недвижимости.

Анатолий Чубайс на похоронах Михаила Маневича. Фото: EPA-PHOTO/EPA/ANATOLY MALTSEV

— Я с Мишей Маневичем знаком еще с 1980-го года, — рассказал «Новой-Европа» адвокат Алексей Горовский. — Мы в одном потоке в ЛФЭИ (Ленинградский финансово-экономический институт) учились. Правда, я на юридическом факультете грыз гранит науки, а он — на факультете управления. В конце 80-х, когда они с Толей Чубайсом и Лешей Миллером создавали свой клуб «Синтез» при Ленинградском дворце молодежи, я несколько раз там бывал, слушал их споры, теории, обсуждения. Не сказать, что меня слишком уж всё то цепляло (меня тогда интересовали более приземленные цели), но могу твердо сказать, что в то время эти люди реально мечтали не миллиарды заработать, а изменить жизнь в стране в лучшую сторону. И даже когда Миша уже вице-губернатором стал и мы как-то с ним пересеклись, я всё равно видел в его глазах тот самый огонек, который замечал еще в 80-х. Нет, он не был идеалистом, витающим в облаках. Маневич прекрасно понимал, что, чтобы что-то изменить, надо упорно работать. И он готов был это делать.

Анатолий Чубайс и Алексей Миллер. Фото: Rusnanotech

После поражения Анатолия Собчака на выборах в 1996 году Маневич не ушел с большинством чиновников из питерской администрации, а остался в команде нового губернатора Владимира Яковлева.

Президент Владимир Путин так вспоминал то время:

«Помню, как пришел ко мне Миша Маневич и говорит: «Слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Мне Яковлев предлагает остаться на посту вице-мэра». Я говорю: «Миша, конечно, оставайся». А он говорит: «Ну как же, мы же договорились, что все уйдем». Я ему: «Миш, ты что? Это же предвыборная борьба была, мы были вынуждены это сделать. Но теперь-то на кого всё это оставлять, кто будет работать? Городу нужны профессионалы». Я уговорил его остаться».

18 августа 1997 года служебный автомобиль Маневича, в котором ехал он сам, водитель и жена чиновника, был расстрелян из чердачного окна дома 76 по Невскому проспекту. Кучность выпущенных пуль позволяла сделать предположение, что киллер прекрасно знал, где именно сидел вице-губернатор, и именно по той части машины и велся основной огонь. Жена Маневича, сидевшая рядом с ним, почти не пострадала, как и водитель машины. На месте преступления был обнаружен автомат Калашникова югославского производства с оптическим прицелом.

Cui bono Основной версией убийства сразу стала служебная деятельность Маневича на посту председателя КУГИ. Одним из подозреваемых в заказе на убийство называли Юрия Шутова, с 1996 года руководителя Комиссии Государственной Думы РФ по анализу итогов приватизации.

Фото: скрин видео

— Заручившись поддержкой коммунистов и либералов (Комиссия по анализу итогов приватизации была создана по инициативе ЛДПР И КПРФ. — Прим. Б. Л.), Шутов пытался оспорить приватизацию некоторых питерских предприятий, — вспоминает экономист Иосиф Броншейг. — Но у тех предприятий имелись вполне добросовестные хозяева, которые воспользовались той самой концепцией, которую предложил Маневич, чтобы стать полноправными собственниками. В большинстве из новых фирм имело долю и КУГИ Петербурга, что не мешало новым собственникам развивать свое дело. А вот Шутову эти государственные доли были никак не нужны. Ему необходимо было, чтобы город избавился от «непрофильных активов». Маневич был резко против… Насколько я помню, главный постулат как древнеримской, так и сегодняшней юриспруденции звучит: ищи, кому выгодно.

Прямых доказательств причастности Шутова к убийству Маневича не было, но Управление ФСБ РФ по Питеру и Ленобласти установило за Шутовым плотное наблюдение.

К раскрытию убийства Маневича это не привело, зато сотрудникам ФСБ удалось установить факты другой преступной деятельности «банды Шутова». В 1999 году Шутов, тогда уже депутат Законодательного Собрания Петербурга, был арестован. В 2006 «Папа Титыч» (как называли его в банде) и четверо его подчиненных были приговорены к пожизненным срокам лишения свободы. Скорее всего, именно этот приговор имел в виду Чубайс, когда в ноябре 2006 года говорил, что убийцы Маневича получили по заслугам. Однако через три года вдруг выяснилось, что не все участники ликвидации вице-губернатора получили свое в 2006-м. В 2007 году в Петербурге был задержан лидер организованной преступной группировки (ОПГ) Сергей Зарипов. Следствие установило, что в 90-х ОПГ братьев Зариповых (старший брат Андрей подорвался в 1999 году при изготовлении взрывного устройства) являлась частью ОПГ Шутова и специализировалась на убийствах и похищениях людей. В течение года были арестованы еще девять членов банды, в том числе бывший старший лейтенант Вооруженных Сил РФ Алексей Гардоцкий, который в 2009 году сделал сенсационное заявление: именно он застрелил в 1997 году Михаила Маневича.

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«Ему просто стало скучно в колонии…» По словам Гардоцкого, приказ устранить Маневича был отдан Андреем Зариповым, возглавлявшим в то время ОПГ. А тот, в свою очередь, получил заказ на убийство от Юрия Шутова. Бывший военный утверждал, что подготовка к убийству велась несколько месяцев. В самом убийстве участие принимали четверо членов банды. Непосредственное руководство по рации осуществлял Андрей Зарипов. Двое членов банды отслеживали разные выезды от квартиры, где проживал Маневич. Еще один киллер у подъезда дома 76 на Невском проспекте прикрывал Гардоцкого, который и стрелял в вице-губернатора, и готов был сделать контрольный выстрел. Несмотря на то что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, сотрудники Следственного комитета при прокуратуре Петербурга не имели права проводить следственные мероприятия по этому делу (сроки предварительного следствия давно закончились), следователь, у которого пылилось «дело Маневича», моментально назначил «уличную» (проверка показаний непосредственно на месте преступления). Ну а в Москву полетели победные реляции, утверждавшие, что последние сомнения по убийству Маневича развеяны. Но довольно быстро выяснилось, что утверждения Гардоцкого какие-то слишком расплывчатые. На «уличной» он откровенно путался, утверждал, что стрелял из одного окна, хотя стреляли из другого, не мог сказать, сколько человек было в машине, и даже время убийства назвал неверно. Так что после первых сенсационных заявлений правоохранительных органов о признании Гардоцкого посчитали за лучшее просто забыть. По мнению адвоката Сергея Афанасьева, нынешнее заявление ФСБ о том, что исполнителем убийства был Нусимович, из того же разряда, что и «признание» Гардоцкого.

— Я считаю, что Нусимовичу, как в свое время и Гардоцкому, просто стало скучно в колонии, вот он и решил сгонять проветриться в Питер, — говорит Афанасьев. — А может, его попросили дать такие показания. Как это будет закрепляться юридически и будет ли вообще закрепляться, для меня загадка. Но даже если применить самую элементарную логику, то заявление ФСБ не выдерживает критики. Если верить заявлениям исполнителя убийства, то подготовка к убийству шла несколько месяцев. А в это время Барсукова вообще не было в стране. (1 июня 1994 года на Барсукова было совершено покушение, он чудом остался жив, но лишился правой руки. Долгое время лечился в Германии и Швейцарии, вернулся в Россию лишь летом 1997 года. — Прим. Б. Л.) Можно, конечно, предположить, что он отдавал указания об убийстве по телефону, но тогда стоит допустить, что у моего клиента что-то не так с мозгами, если он может обсуждать подобные вещи по телефону! Да и сам факт передачи орудия убийства выглядит вообще смехотворно. В то время у Барсукова была постоянная охрана как минимум из шести человек. И вот он при охранниках достает из-под полы автомат, передает его киллеру и говорит: «Убей Маневича». Это даже не театр абсурда, а полная лажа! По-другому просто не скажешь. Впрочем, как удалось выяснить «Новой-Европа», кое-какой «тамбовский» след в убийстве Маневича всё-таки присутствует. Дело в том, что

до сих пор существует вполне жизнеспособная версия о том, что исполнителями убийства вице-губернатора были члены «банды братьев Челышевых».