Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выезда за границу для адвокатов, имеющих доступ к гостайне

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о гостайне и порядке выезда из России и въезда в страну. Документы опубликованы на сайте базы данных парламента.

Законопроект, внесенный группой депутатов из комитета по безопасности и противодействию коррупции, уточняет полномочия президента и правительства по определению порядка допуска должностных лиц к гостайне.

В случае принятия законопроекта адвокатам, работающим по делам с государственной тайной, запретят выезд за границу.

Также, как следует из документа, россиянам и их близким родственникам, у которых есть имущество и счета в иностранных банках за рубежом, запретят доступ к гостайне. Помимо этого, в Госдуме предложили забирать паспорта на хранение у тех, кто имеет доступ к информации с грифами «совершенно секретно» и «особой важности».

При этом гражданам, ограниченным в праве на выезд из-за допуска к государственной тайне, хотят разрешить временно покидать страну по гуманитарным причинам (например, в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения).

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».