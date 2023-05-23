Госдума приняла законопроект, по которому власти смогут изымать загранпаспорт в случае прохождения гражданином военной службы

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о порядке въезда и выезда из РФ, по которому власти смогут изымать загранпаспорт в случае прохождения военной службы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новым положениям законопроекта, власти страны смогут изымать документы граждан в следующих ситуациях:

Заключения гражданином трудового договора с организацией, подразумевающей доступ к сведениям особой важности или государственной тайне .



. Призвания гражданина на военную службу или направления на альтернативную гражданскую службу ;



; Работы гражданина в органах федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения .



В этих случаях паспорт гражданина подлежит передаче в один из органов власти РФ в течение пяти дней после официального уведомления.



. В этих случаях паспорт гражданина подлежит передаче в один из органов власти РФ в течение пяти дней после официального уведомления. В случае отбывания гражданином наказания за совершенные преступления;



Если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого — до вынесения решения по делу или вступления в силу приговора суда ;



; Уклонения от исполнения обязательств, наложенных на него судом;



В случае сообщения заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда;



При признании гражданина банкротом;



В этих случаях решение об изъятии документов на хранение будет приниматься судом, СК, таможенной службой и рядом других ведомств. Возвращение документов будет производиться после истечения срока наложения ограничений.

При этом, как обращает внимание объединение «Военные адвокаты», в законопроекте не упоминается положение, согласно которому запрещает выезд из России гражданам, получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда она считается врученной. Таким образом, как пишут юристы, только лишь вручение повестки, включая электронной, не считается основанием для передачи документов на хранение.

Если гражданин РФ не передаст без уважительной причины паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, то документ будет признан недействительным.

На данный момент законопроект должен быть передан на утверждение в Совет Федерации, а после — на подпись президента РФ. В случае его принятие действие его правок вступит в силу спустя 180 дней. Как пишут юристы, благодаря этому его действие, вероятно, не будет распространяться на осенний призыв 2023 года.