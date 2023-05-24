Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки

Россия не выполняет условия в рамках зерновой сделки. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.



«Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе», — сказал Миллер.

Вашингтон призвал Москву «не держать в заложниках» глобальные поставки продовольствия.

Reuters со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова пишет, что Украина также обвинила Россию в «грубом нарушении» соглашения.

По его словам, все суда проверяются совместной группой инспекторов из России, Украины, Турции и ООН. При этом российские инспекторы отказались проверять суда, направляющиеся в порт Южный с 29 апреля.

«Теперь они (Россия) нашли эффективный способ значительно сократить (украинский) экспорт зерна, исключив из инициативы порт Южный, который обрабатывает суда большого тоннажа», — сообщил Васьков.