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Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки

Россия не выполняет условия в рамках зерновой сделки. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе», — сказал Миллер.

Вашингтон призвал Москву «не держать в заложниках» глобальные поставки продовольствия.

Reuters со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова пишет, что Украина также обвинила Россию в «грубом нарушении» соглашения.

По его словам, все суда проверяются совместной группой инспекторов из России, Украины, Турции и ООН. При этом российские инспекторы отказались проверять суда, направляющиеся в порт Южный с 29 апреля.

«Теперь они (Россия) нашли эффективный способ значительно сократить (украинский) экспорт зерна, исключив из инициативы порт Южный, который обрабатывает суда большого тоннажа», — сообщил Васьков.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении «зерновой сделки» на два месяца.

«Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из [украинских] портов Николаев и Ольвия», — добавил Эрдоган.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттериша за «приложенные усилия».

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Россия не выполняет условия в рамках зерновой сделки. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе», — сказал Миллер.

Вашингтон призвал Москву «не держать в заложниках» глобальные поставки продовольствия.

Reuters со ссылкой на замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова пишет, что Украина также обвинила Россию в «грубом нарушении» соглашения.

По его словам, все суда проверяются совместной группой инспекторов из России, Украины, Турции и ООН. При этом российские инспекторы отказались проверять суда, направляющиеся в порт Южный с 29 апреля.

«Теперь они (Россия) нашли эффективный способ значительно сократить (украинский) экспорт зерна, исключив из инициативы порт Южный, который обрабатывает суда большого тоннажа», — сообщил Васьков.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении «зерновой сделки» на два месяца.

«Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из [украинских] портов Николаев и Ольвия», — добавил Эрдоган.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттериша за «приложенные усилия».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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