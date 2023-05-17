Эрдоган сообщил о продлении «зерновой сделки» на два месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стороны на два месяца продлили соглашение о создании безопасного морского коридора для экспорта зерна из Украины. Об этом говорится в его телеграм-канале.
«Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из [украинских] портов Николаев и Ольвия», — добавил Эрдоган.
Он поблагодарил президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттериша за «приложенные усилия».
«Мы надеемся, что мы увидим дни, когда война между Россией и Украиной закончится сначала постоянным прекращением огня, а затем миром», — добавил турецкий президент.
На прошлой неделе Минобороны Турции сообщило, что в ходе двухдневных переговоров Украины, Турции, России и представителей ООН по «зерновой сделке» участникам встречи не удалось прийти к соглашению.
В ведомстве отметили, что «зерновая сделка» внесла «значительный вклад в стабильность цен на продовольствие во всем мире и имеет жизненно важное значение с точки зрения мировых поставок продовольствия и безопасности».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стороны на два месяца продлили соглашение о создании безопасного морского коридора для экспорта зерна из Украины. Об этом говорится в его телеграм-канале.
«Кроме того, наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из [украинских] портов Николаев и Ольвия», — добавил Эрдоган.
Он поблагодарил президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гуттериша за «приложенные усилия».
«Мы надеемся, что мы увидим дни, когда война между Россией и Украиной закончится сначала постоянным прекращением огня, а затем миром», — добавил турецкий президент.
На прошлой неделе Минобороны Турции сообщило, что в ходе двухдневных переговоров Украины, Турции, России и представителей ООН по «зерновой сделке» участникам встречи не удалось прийти к соглашению.
В ведомстве отметили, что «зерновая сделка» внесла «значительный вклад в стабильность цен на продовольствие во всем мире и имеет жизненно важное значение с точки зрения мировых поставок продовольствия и безопасности».