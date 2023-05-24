Директора «Викимедиа РУ» сняли с должности за разработку собственного аналога «Википедии» под названием «Рувики»

«В "Русской Википедии" бессрочно заблокирован за действия с конфликтом интересов ранее снятый с должности директора "Викимедиа РУ" Владимир Медейко, также он лишён статуса администратора», — говорится в публикации.

Директора некоммерческой организации «Викимедиа РУ», которая обслуживает интересы «Википедии» в России, сняли с должности из-за того, что он объявил о запуске российского аналога энциклопедии на базе существующих материалов «Википедии». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ВикиНовости».

Ранее о намерении снять Медейко с должности рассказал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

«Любой человек может делать свои проекты, это никому не запрещено, и "Википедия" распространяется на условиях свободной лицензии, любой может брать контент "Википедии" и его использовать, это совершенно нормально. Ненормально использовать для этого полномочия директора "Викимедиа РУ" и несколько лет этим заниматься совершенно тайно. На мой взгляд, это не очень красиво», — сказал он.

Сегодня Медейко анонсировал запуск энциклопедии «Рувики». По его словам, она будет создана на основе уже существующих 1,9 миллиона статей «Википедии» на русском языке, но будет развиваться в другом направлении. Медейко заявил, что «Википедия» — свободный проект, поэтому ее статьи можно скопировать для создания своего проекта.

По мнению бывшего главы «Викимедиа РУ», у «Википедии» есть проблемы с «достоверностью и нейтральностью», которые только усилились после начала войны с Украиной. Кроме того, у «Википедии» сложилась «неоднозначная репутация в России», из-за чего проекту сложно привлекать новых участников и партнеров.

Медейко заявил, что «Рувики» откажется от оперативности в пользу достоверности и привлечет современные технологии для создания интерфейса. Он подчеркнул, что проект будет негосударственный. При этом он выразил надежду, что «Рувики» будет взаимодействовать для создания обучающего контента со «Сбером» и «Яндексом».

В своем комментарии изданию «Подъем» Медейко сообщил, что работа над «Рувики» велась не тайно, а просто непублично.

Создание «Рувики» поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, энциклопедия будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом. «Что самое для меня удивительное, делать ее собираются те же самые люди, которые всё это время занимались русскоязычным разделом "Википедии" и не смогли сделать ничего, чтобы он не превратился в рассадник фейков», — заявил он.

На самом сайте «Википедии» сказано, что «Викимедиа РУ» не имеет никакого контроля над сайтами фонда «Викимедиа» и не несёт юридической ответственности за их содержание.