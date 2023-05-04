Приготовьтесь!

Цензура становится особенно заметной во время войн и конфликтов. В России она усилилась задолго до вторжения в Украину, но после 24 февраля 2022 года попытка контролировать нарративы войны вышла из-под контроля — блокируется и запрещается все, что идет вразрез с государственной линией.
За время войны власти отправили в бан больше 10 000 сайтов. Те якобы распространяли «материалы, дискредитирующие российские вооружённые силы» или «военные фейки». Сейчас у властей новая цель — блокировка Википедии, YouTube и VPN-сервисов. В стране уже заблокированы несколько крупнейших VPN-клиентов.
Блокировки становятся все более эффективными: трафик на ограниченных Генпрокуратурой сайтах упал еще в прошлом году не может вернуться на довоенный уровень.
В этом видео IT-эксперт, киберадвокат, бывший киберпреступник, медиааналитик и блогер расскажут, как работает VPN, насколько Россия близка к блокировке ютуба и почему VK и Rutube не соперники крупнейшему видеохостингу.
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