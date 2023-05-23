Суд в «ДНР» приговорил к пожизненному сроку бойца «Азова» по делу об убийстве российского военного

«Верховный суд» самопровозглашенной ДНР приговорил бойца полка «Азов» Алексея Кыркалова к пожизненному сроку в колонии строгого режима по делу об убийстве российского военного. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Кыркалова признали виновным в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК) и убийстве (пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, 12 апреля 2022 года в Мариуполе ВСУ взяли в плен двоих российских военнослужащих. Их якобы держали «под охраной в подвальном помещении в наручниках, с завязанными глазами» в контрольном пункте «Ацтек». 15 апреля Кыркалов с позывным «Фриц» пришел к пленным.

«Испытывая вражду к российским военнослужащим, он вывел одного из них на улицу, где у входа произвел в него не менее трех выстрелов из пистолета в затылок, причинив смертельные ранения», — утверждает СК.

Кыркалов не признал вину.