Суд в «ДНР» приговорил к 22 годам строгого режима украинского морпеха по обвинению в убийстве мирного жителя в Мариуполе

«Верховный суд» самопровозглашенной «ДНР» приговорил к 22 годам строгого режима украинского военнослужащего Андрея Петренко по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК) и об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает СК РФ в телеграм-канале.
Скриншот: СК
Суд признал Петренко виновным в убийстве мирного жителя в Мариуполе. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года в жилой многоэтажке был оборудован пост, из которого украинские военнослужащие вели наблюдение за обстановкой.
СК РФ утверждает, что солдат ВСУ заметил мужчину, одетого в гражданскую одежду, и «в целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти» выстрелил в него.
В марте «Верховные суды» самопровозглашенных «ЛДНР» приговорили трех украинских военнослужащих Виктора Похозея, Максима Буткевича и Владислава Шеля к 8,5, 13 и 18,5 года лишения свободы соответственно по делам о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК).
Как рассказали в СК, Похозей был командиром группы полка «Азов», Шель был военнослужащим этого полка, а Буткевич — правозащитник, журналист и соучредитель «Громадського радио» — проходил военную службу в батальоне «Берлинго».
Буткевич занимался помощью соискателям политического убежища в Украине, был членом правления отделения Amnesty International, центра по правам человека ZMINA и присоединился к «Комитету солидарности». Весной 2022 года он ушел на фронт, 24 июня попал в плен возле поселка Мирная Долина в Луганской области.