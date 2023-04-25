Суд в «ДНР» приговорил к 22 годам строгого режима украинского морпеха по обвинению в убийстве мирного жителя в Мариуполе

«Верховный суд» самопровозглашенной «ДНР» приговорил к 22 годам строгого режима украинского военнослужащего Андрея Петренко по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (ч. 1 ст. 356 УК) и об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщает СК РФ в телеграм-канале.

Скриншот: СК

Суд признал Петренко виновным в убийстве мирного жителя в Мариуполе. По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года в жилой многоэтажке был оборудован пост, из которого украинские военнослужащие вели наблюдение за обстановкой. СК РФ утверждает, что солдат ВСУ заметил мужчину, одетого в гражданскую одежду, и «в целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти» выстрелил в него.

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