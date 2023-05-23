Глава разведки ФРГ заявил, что публичная критика способов ведения войны в РФ не угрожает власти Путина

Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил в ходе выступления в Федеральной академии политики безопасности, что публичная критика ведения войны в РФ не угрожает власти российского президента Владимира Путина. Его слова приводит Deutsche Welle.

Фото: BND

«Мы не видим никаких трещин в системе Путина. <…> Несмотря на отдельные случаи выражения критики, например, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает шататься или разваливается», — заявил он. Каль подчеркнул, что «в долгосрочной перспективе Россия по-прежнему способна вести войну — со вновь и вновь призываемыми солдатами». То же касается и области вооружения и боеприпасов.

«О слабости или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может.

Действительно, существуют уязвимости и неожиданности — например, в отношении эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину, то стратегия Путина, подразумевающая ставку на долгосрочную перспективу и массу [отправляемых на фронт солдат] может увенчаться успехом», — заявил Бруно Каль. Министерство обороны Великобритании, комментируя последние события в Белгородской области, отметило, что Россия сталкивается «со все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных регионах». В частности, британская разведка выделила «потери боевых самолетов, атаки самодельных взрывных устройств на железнодорожные пути и прямые партизанские действия». «Россия почти наверняка будет использовать эти инциденты для поддержки официального нарратива о том, что она является жертвой в войне», — говорится в сводке ведомства.

В начале апреля высокопоставленный сотрудник НАТО рассказал «Новой газете Европа», что внутренние конфликты между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и Минобороны РФ не ослабляют угрозу для Украины на поле боя. «Я не думаю, что Пригожин представляет реальную угрозу для [министра обороны РФ Сергея] Шойгу или [главы Генштаба ВС РФ генерала Валерия] Герасимова.

Путин получает выгоду от этих конфликтов. Потому что пока они воюют друг с другом, они не воюют с ним и обвиняют друг друга.