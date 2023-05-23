Белгородский троллинг

В понедельник 22 мая бойцы «Легиона “Свобода России”» и «Русского добровольческого корпуса» в непонятном количестве зашли на территорию Белгородской области. Если верить паническим сообщениям погранцов, визитеры обстреляли при этом пограничный пункт сначала из минометов, потом из артиллерии, далее же проделали «проходы в минных полях». Тут, правда, верить, не приходится. Еще странно, что пограничники в панике не доложили: к ним вторглись американские морпехи на «Абрамсах», предварительно «Томагавками» сравняв КПП с землей.

Доселе вышеозначенные формирования вели существование еще более призрачное, чем войска Кадырова, — те хотя бы в тик-токе снимались. Эти, впрочем, тоже: зашли однажды в Брянскую область на глубину около 400 метров и снялись на фоне фельдшерского пункта (более серьезных административных зданий рядом не нашлось). Вождь их, Илья Пономарёв, проводит Форум свободных народов пост-России (это те, которые «Ингрия будет свободной») и требует, чтобы «империя прекратила свое существование».

С военной точки зрения то, что вчера происходило в Белгородской области, очень просто, ясно и целесообразно.

У России с Украиной и без Донбасса 700 км неукрепленной границы. На этой границе нет ничего: ни войск, ни техники, ни оборонительных сооружений (магические противотанковые пирамидки не в счет, на них только деньги пилить). «Край непуганых идиотов», как заметил военный эксперт Роман Свитан. И до Москвы, между прочим, 500 км. С точки зрения военной целесообразности, конечно, Украине выгодно атаковать неукрепленную границу, в направлении которой хотя бы российские войска в результате будут оттянуты. Но — американцы запретили. Ну вот ВСУ и вышли из затруднения. Это разве они атаковали? Это сами русские. Опять же, приятно отзеркалить Путина. Путин создавал фейковую Донецкую народную республику? Ну, от нашего стола вашему столу, получайте такую же фейковую Белгородскую.

А теперь давайте представим себе, если бы это было всерьез. Если бы с самого начала эта война позиционировалась не только как война Украины с напавшей Россией, но и демократии — с тиранией. Если бы «Легион "Свобода России"» действительно существовал. Если бы Украина объявила туда набор, и добровольцы из России могли бы в этот легион вступить. Да, их было бы немного, но в сумме набрались бы тысячи, возможно, десятки тысяч. Если бы туда принимали пленных — тех, которые не замарали себя убийством мирных граждан и мародерством. Да, понятно, что этой перспективы Путин боялся. По сути, приказав армии совершать военные преступления, он стремился к взаимному озверению и именно эту возможность и закрывал.

Ему тоже очень хотелось превратить эту войну из войны свободы и тирании в войну двух наций, чтобы у россиян не было выбора. Но зачем делать то, что хочет Путин?

Перед нами — упущенная военная возможность. Сейчас — нет, не перебросит Путин войск из Запорожья в Белгород. А если бы там на самом деле стоял десятитысячный корпус? А если бы российские войска — те, которые в Донбассе, в Запорожье, — имели возможность переходить на его сторону? И переходили бы, особенно по мере того как становилось ясно, что Путин — проиграл, начальство — бездарно, а ВСУ вооружено с иголочки США и Европой.

Тогда бы ситуация на фронте была другая. Тогда не надо было бы гадать: как там, дадут F-16 или не дадут? Ах, готовы ли США, чтобы Украина вернула себе Крым, или будут настаивать на перемирии? Между прочим, и США было бы гораздо проще, если бы это не была война двух наций, а война демократии и тирании. Вот тогда бы этот настоящий — не фейковый — десятитысячный легион действительно мог бы пройти 500 км до Москвы. Скажем прямо: у тезиса о неизбежном расчленении страны нет никакого будущего в России. Рассказы о 140 миллионах генетических рабов, которые, как нация, во-первых, не существуют, а во-вторых, всех поработили, хорошо заходят только в определенный сегмент фейсбука. Лайки на них можно собрать, голоса и армии — нет.

Члены «Легиона “Свобода России”». Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO

Путин попытался отторгнуть от Украины под фейковыми предлогами Крым, Донецк и Луганск — и Украину как нацию это только сплотило. Зря Путин говорит, что Украину создал Ленин. Украину — в ее современном виде — сплотил Путин.