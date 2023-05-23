Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли дроны, радар ПВО TRML-4D и автомобильная техника

Правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли 46 разведывательных беспилотника Vector, радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D и 34 пикапа. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.

Также в пакет военной помощи вошли две мостоукладочные машины Biber, три мобильные системы разминирования, восемь средств противодронной борьбы и одну систему радиоэлектронной разведки, восемь грузовиков Zetros, два грузовика 8х6, шесть машин для пограничных сил и пять тягачей.

13 мая правительство Германии объявило о крупнейшем за все время войны пакете военной помощи для Украины. По предварительным данным, в него войдут 30 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, четыре системы ПВО Iris-T SLM, 12 пусковых установок и сотни управляемых ракет для этой системы, 15 зенитных самоходных установок Gepard, до 200 разведывательных беспилотников, 100 бронетранспортеров, и более 100 машин материально-технического обеспечения.

Впервые Берлин передал Киеву радар TRML-4D осенью. Это основное средство обнаружения различных типов воздушных целей для батареи IRIS-T SLM. Станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных целей на дальности до 250 километров.

Максимальная высота обнаружения — 30 км. Радар позволяет сопровождать самолеты истребительной авиации на расстоянии до 150 км, сверхзвуковые ракеты — на расстоянии до 60 км.