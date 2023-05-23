Что произошло за ночь 23 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 88 дней. В центре Белгорода вечером 22 мая произошел взрыв. По данным телеграм-каналов, целью атаки было местное управление ФСБ. Официально это не подтверждалось. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал лишь об атаке на Борисовку и о дронах в Грайвороне. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.

По данным телеграм-каналов, целью атаки было местное управление ФСБ. Официально это не подтверждалось. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал лишь об атаке на Борисовку и о дронах в Грайвороне. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. Причины смерти устанавливаются. По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти. «Продолжается зачистка территории», — рассказал он.

Причины смерти устанавливаются. По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти. «Продолжается зачистка территории», — рассказал он. Российские войска в ночь на вторник атаковали Украину четырьмя дронами Shahed, их все сбила противовоздушная оборона , сообщает Генштаб ВСУ. Всего, по информации украинских военных за прошедшие сутки войска РФ нанесли 20 ракетных ударов. СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

, сообщает Генштаб ВСУ. Всего, по информации украинских военных за прошедшие сутки войска РФ нанесли 20 ракетных ударов. СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. В Уфе силовики пришли с обыском к местному жителю Владиславу Рою. Как сам сообщил он «ОВД-Инфо», силовики выломали дверь и положили его, его родителей и брата лицом в пол. С чем именно связаны следственные мероприятия, пока неизвестно.

Как сам сообщил он «ОВД-Инфо», силовики выломали дверь и положили его, его родителей и брата лицом в пол. С чем именно связаны следственные мероприятия, пока неизвестно. «Тинькофф Банк» с 23 мая начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле, однако ей можно расплатиться или снять деньги в банкомате, например, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также в других странах Азии, Африки и Южной Америки. Война России против Украины идет уже год и 88 дней. В центре Белгорода вечером 22 мая произошел взрыв. По данным телеграм-каналов, целью атаки было местное управление ФСБ. Официально это не подтверждалось. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал лишь об атаке на Борисовку и о дронах в Грайвороне. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.

По данным телеграм-каналов, целью атаки было местное управление ФСБ. Официально это не подтверждалось. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал лишь об атаке на Борисовку и о дронах в Грайвороне. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. Причины смерти устанавливаются. По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти. «Продолжается зачистка территории», — рассказал он.

Причины смерти устанавливаются. По словам Гладкова, есть информация двух раненых мирных жителей в тех населенных пунктах, куда накануне зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», однако до них пока не смогли дойти. «Продолжается зачистка территории», — рассказал он. Российские войска в ночь на вторник атаковали Украину четырьмя дронами Shahed, их все сбила противовоздушная оборона , сообщает Генштаб ВСУ. Всего, по информации украинских военных за прошедшие сутки войска РФ нанесли 20 ракетных ударов. СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.

, сообщает Генштаб ВСУ. Всего, по информации украинских военных за прошедшие сутки войска РФ нанесли 20 ракетных ударов. СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. В Уфе силовики пришли с обыском к местному жителю Владиславу Рою. Как сам сообщил он «ОВД-Инфо», силовики выломали дверь и положили его, его родителей и брата лицом в пол. С чем именно связаны следственные мероприятия, пока неизвестно.

Как сам сообщил он «ОВД-Инфо», силовики выломали дверь и положили его, его родителей и брата лицом в пол. С чем именно связаны следственные мероприятия, пока неизвестно. «Тинькофф Банк» с 23 мая начнет выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле, однако ей можно расплатиться или снять деньги в банкомате, например, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также в других странах Азии, Африки и Южной Америки. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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