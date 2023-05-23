В центре Белгорода произошел взрыв. Сообщается об атаке на местное управление ФСБ

После взрыва, по данным «Блэтгород», была перекрыта Преображенская улица, на которой в доме 47 находится здание ФСБ. Как отмечает «Медиазона», в полукилометре от него на параллельной улице стоит УМВД по Белгородской области.

В центре Белгорода вечером 22 мая произошел взрыв, сообщают местные телеграм-каналы «Белгород — Молния» , «Блэтгород» . Как пишет Mash , SOTA и прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь» , целью атаки было Управления ФСБ по Белгородской области.

Mash утверждает, что на крышу здания ФСБ «сбросили СВУ с дрона», а «также дрон мог атаковать здание УВД, находящееся рядом». Предварительно, пострадавших нет. Перекрыты близлежащие улицы Князя Трубецкого, Преображенская, Николая Чумичова и проспект Славы в центре Белгорода.

Губернатор региона Вячеслав Гладков, МЧС и правоохранительные органы не комментировал взрыв в Белгороде. Глава области поздно вечером рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка, пострадавших нет. «С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — добавил он.

Затем, в полпервого ночи, он сообщил о повторном сбросе БПЛА на административное здание в Борисовке, а также об атаке беспилотниками двух частных жилых домов в Грайвороне. Через два часа Гладков заявил, что в Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство.