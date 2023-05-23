В центре Белгорода произошел взрыв. Сообщается об атаке на местное управление ФСБ

В центре Белгорода вечером 22 мая произошел взрыв, сообщают местные телеграм-каналы «Белгород — Молния», «Блэтгород». Как пишет Mash, SOTA и прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь», целью атаки было Управления ФСБ по Белгородской области.
После взрыва, по данным «Блэтгород», была перекрыта Преображенская улица, на которой в доме 47 находится здание ФСБ. Как отмечает «Медиазона», в полукилометре от него на параллельной улице стоит УМВД по Белгородской области.
Mash утверждает, что на крышу здания ФСБ «сбросили СВУ с дрона», а «также дрон мог атаковать здание УВД, находящееся рядом». Предварительно, пострадавших нет. Перекрыты близлежащие улицы Князя Трубецкого, Преображенская, Николая Чумичова и проспект Славы в центре Белгорода.
Губернатор региона Вячеслав Гладков, МЧС и правоохранительные органы не комментировал взрыв в Белгороде. Глава области поздно вечером рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка, пострадавших нет. «С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — добавил он.
Затем, в полпервого ночи, он сообщил о повторном сбросе БПЛА на административное здание в Борисовке, а также об атаке беспилотниками двух частных жилых домов в Грайвороне. Через два часа Гладков заявил, что в Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство.
В Белгородской области 22 мая, после того, как на территорию Грайворонского округа, по словам властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.
В центре Белгорода вечером 22 мая произошел взрыв, сообщают местные телеграм-каналы «Белгород — Молния», «Блэтгород». Как пишет Mash, SOTA и прокремлевский телеграм-канал «Рыбарь», целью атаки было Управления ФСБ по Белгородской области.
После взрыва, по данным «Блэтгород», была перекрыта Преображенская улица, на которой в доме 47 находится здание ФСБ. Как отмечает «Медиазона», в полукилометре от него на параллельной улице стоит УМВД по Белгородской области.
Mash утверждает, что на крышу здания ФСБ «сбросили СВУ с дрона», а «также дрон мог атаковать здание УВД, находящееся рядом». Предварительно, пострадавших нет. Перекрыты близлежащие улицы Князя Трубецкого, Преображенская, Николая Чумичова и проспект Славы в центре Белгорода.
Губернатор региона Вячеслав Гладков, МЧС и правоохранительные органы не комментировал взрыв в Белгороде. Глава области поздно вечером рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Борисовка, пострадавших нет. «С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша», — добавил он.
Затем, в полпервого ночи, он сообщил о повторном сбросе БПЛА на административное здание в Борисовке, а также об атаке беспилотниками двух частных жилых домов в Грайвороне. Через два часа Гладков заявил, что в Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство.
В Белгородской области 22 мая, после того, как на территорию Грайворонского округа, по словам властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.