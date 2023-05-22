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В Литве в 2023 году 347 россиян и белорусов не получили вид на жительство из-за угрозы нацбезопасности

В этом году 309 белорусов и 38 россиян не смогли получить вид на жительство в Литве из-за угрозы безопасности страны. Об этом сообщает Delfi со ссылкой главу Департамента миграции Эвелину Гудзинскайте.

По подсчетам издания, это больше, чем за весь 2022 год.

«Были и такие, которым вид на жительство не выдали по иным причинам, но большая часть иностранцев все же не получила его по причине угрозы безопасности», — сказала Гудзинскайте.

По ее словам, в это число входят и те белорусы и россияне, которые давно живут в Литве и должны были продлить вид на жительство. Глава Департамента миграции отметила, что раньше «угроза нацбезопасности» редко становилась причиной отказа в выдаче ВНЖ. В прошлом году, к примеру, 32 гражданам отказали по этой причине.

«Именно из-за войны ДМ усилил контроль. Граждане России и Беларуси заполняют специальную анкету, в которой они должны рассказать о своей работе в прошлом, о связях с правоохранительными и силовыми структурами, есть вопросы о войне, о том, кого они поддерживают в войне», — заявила Гудзинскайте.

Именно из-за ужесточения проверки выросло число отказов в ВНЖ. Иногда люди не раскрывали в анкете необходимые данные о себе, но ложь вскрывалась позднее.

Также Гудзинскайте рассказала, что несмотря на то, что Литва последовательно выступает против вторжения России в Украину, каждый месяц несколько десятков человек в анкете указывают, что поддерживают Россию и ее мотивы.

Ранее правительство Эстонии одобрило исключение из санкционного режима, в соответствии с которым студенты, врачи и ученые из Беларуси и России, прибывшие в страну до начала полномасштабной войны в Украине, могут подать документы на получение нового вида на жительства.

Исключение коснется тех студентов, ученых и врачей, которые уже сдали экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу. Для подачи документов на новый вид на жительство необходимо владеть эстонским языком как минимум на уровне B2.

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В этом году 309 белорусов и 38 россиян не смогли получить вид на жительство в Литве из-за угрозы безопасности страны. Об этом сообщает Delfi со ссылкой главу Департамента миграции Эвелину Гудзинскайте.

По подсчетам издания, это больше, чем за весь 2022 год.

«Были и такие, которым вид на жительство не выдали по иным причинам, но большая часть иностранцев все же не получила его по причине угрозы безопасности», — сказала Гудзинскайте.

По ее словам, в это число входят и те белорусы и россияне, которые давно живут в Литве и должны были продлить вид на жительство. Глава Департамента миграции отметила, что раньше «угроза нацбезопасности» редко становилась причиной отказа в выдаче ВНЖ. В прошлом году, к примеру, 32 гражданам отказали по этой причине.

«Именно из-за войны ДМ усилил контроль. Граждане России и Беларуси заполняют специальную анкету, в которой они должны рассказать о своей работе в прошлом, о связях с правоохранительными и силовыми структурами, есть вопросы о войне, о том, кого они поддерживают в войне», — заявила Гудзинскайте.

Именно из-за ужесточения проверки выросло число отказов в ВНЖ. Иногда люди не раскрывали в анкете необходимые данные о себе, но ложь вскрывалась позднее.

Также Гудзинскайте рассказала, что несмотря на то, что Литва последовательно выступает против вторжения России в Украину, каждый месяц несколько десятков человек в анкете указывают, что поддерживают Россию и ее мотивы.

Ранее правительство Эстонии одобрило исключение из санкционного режима, в соответствии с которым студенты, врачи и ученые из Беларуси и России, прибывшие в страну до начала полномасштабной войны в Украине, могут подать документы на получение нового вида на жительства.

Исключение коснется тех студентов, ученых и врачей, которые уже сдали экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу. Для подачи документов на новый вид на жительство необходимо владеть эстонским языком как минимум на уровне B2.

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