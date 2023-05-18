Эстония разрешила прибывшим до начала войны российским студентам, врачам и ученым подавать документы на ВНЖ

Правительство Эстонии одобрило исключение из санкционного режима, в соответствии с которым студенты, врачи и ученые из Беларуси и России, прибывшие в страну до начала полномасштабной войны в Украине, могут подать документы на получение нового вида на жительства. Об этом пишет ERR со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство», — сообщило коммуникационное бюро правительства.

Исключение коснется тех студентов, ученых и врачей, которые уже сдали экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу. Для подачи документов на новый вид на жительство необходимо владеть эстонским языком как минимум на уровне B2.

ERR пишет, что на академических работников требование владеть языком не распространяется.