Суд в Екатеринбурге приговорил контрактника к трем годам колонии-поселения за отказ участвовать в войне на территории Украины

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил военнослужащего Марселя Кандарова к трем годам колонии-поселения за отказ участвовать в войне на территории Украины. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В начале января Кандарова приговорили к пяти годам колонии по делу об уклонении от военной службы во время мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК).

На апелляции по одному из эпизодов дело было переквалифицировано на более мягкую статью о неявке на службу, а срок наказания сокращен до трех лет, пишут правозащитники.

В феврале 2022 года Кандаров проходил службу по контракту на учениях вблизи границы с Украиной. Во время полномасштабного вторжения 24 февраля он оказался на территории Украины. Спустя месяц он отправился в Россию на реабилитацию. Там контрактник подал заявление об увольнении, заявив, что не хочет убивать людей, однако его рассмотрение затягивали. Военнослужащий решил уехать домой и дожидаться увольнения там.

В сентябре 2022 года его арестовали сотрудники правоохранительных органов, «чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений».