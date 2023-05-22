Суд в Екатеринбурге приговорил контрактника к трем годам колонии-поселения за отказ участвовать в войне на территории Украины

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил военнослужащего Марселя Кандарова к трем годам колонии-поселения за отказ участвовать в войне на территории Украины. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
В начале января Кандарова приговорили к пяти годам колонии по делу об уклонении от военной службы во время мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК).
На апелляции по одному из эпизодов дело было переквалифицировано на более мягкую статью о неявке на службу, а срок наказания сокращен до трех лет, пишут правозащитники.
В феврале 2022 года Кандаров проходил службу по контракту на учениях вблизи границы с Украиной. Во время полномасштабного вторжения 24 февраля он оказался на территории Украины. Спустя месяц он отправился в Россию на реабилитацию. Там контрактник подал заявление об увольнении, заявив, что не хочет убивать людей, однако его рассмотрение затягивали. Военнослужащий решил уехать домой и дожидаться увольнения там.
В сентябре 2022 года его арестовали сотрудники правоохранительных органов, «чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений».
По подсчетам «Медиазоны», за первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК). Это больше, чем за весь 2022 год (1001 дело).
Издание отмечает, что большая часть дел (992) в 2023 году поступила на рассмотрение в суды после того, как в России ужесточили ответственность за «преступления против военной службы» и объявили мобилизацию.
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил военнослужащего Марселя Кандарова к трем годам колонии-поселения за отказ участвовать в войне на территории Украины. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
В начале января Кандарова приговорили к пяти годам колонии по делу об уклонении от военной службы во время мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК).
На апелляции по одному из эпизодов дело было переквалифицировано на более мягкую статью о неявке на службу, а срок наказания сокращен до трех лет, пишут правозащитники.
В феврале 2022 года Кандаров проходил службу по контракту на учениях вблизи границы с Украиной. Во время полномасштабного вторжения 24 февраля он оказался на территории Украины. Спустя месяц он отправился в Россию на реабилитацию. Там контрактник подал заявление об увольнении, заявив, что не хочет убивать людей, однако его рассмотрение затягивали. Военнослужащий решил уехать домой и дожидаться увольнения там.
В сентябре 2022 года его арестовали сотрудники правоохранительных органов, «чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений».
По подсчетам «Медиазоны», за первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК). Это больше, чем за весь 2022 год (1001 дело).
Издание отмечает, что большая часть дел (992) в 2023 году поступила на рассмотрение в суды после того, как в России ужесточили ответственность за «преступления против военной службы» и объявили мобилизацию.