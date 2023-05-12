«Медиазона»: за 2023 год в России резко увеличилось количество дел о самовольном оставлении части

За первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК). Это больше, чем за весь 2022 год (1001 дело), обратила внимание «Медиазона», которая проанализировала данные на сайтах гарнизонных судов.

Издание отмечает, что большая часть дел (992) в 2023 году поступила на рассмотрение в суды после того, как в России ужесточили ответственность за «преступления против военной службы» и объявили мобилизацию.

При этом больше половины приговоров по делам об оставлении части даже по самым тяжелым обвинениям — это условные сроки. «Медиазона» отмечает, что это делается для того, чтобы отправить осужденных на войну, так как, согласно указу о мобилизации, со службы увольняются только военные с уголовными сроками.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2021 год по таким преступлениям осудили 1083 человек, а в 2022-м — 1379 человек.

К категориям «преступлений против военной службы», помимо самовольного оставления части, относятся дезертирство, неуставные отношения, неисполнение приказа, оскорбление военного и другие статьи.