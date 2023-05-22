Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра Никола Пашиняна.

«После подписания мирного соглашения есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону, что, на мой взгляд, вполне обсуждаемое предложение», — также сказал премьер-министр.

Ранее «Sputnik Армения» писал, что Пашинян сообщил о признании «территориальной целостности» Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. километров.

«Три дня назад при посредничестве председателя Европейского совета мы сделали шаг вперед, подчеркнув, что Армения признает 86,6 тыс. кв. километров территории Азербайджана, Азербайджан признает 29,8 тыс. кв. километров территории Армении», — говорил премьер-министр Армении 17 мая.

86,6 тыс. кв. включают в себя, в том числе, территорию Нагорного Карабаха.