Не сошли с колеи

После мартовской катастрофы на железной дороге в Греции и скандалов с прослушкой оппонентов казалось, что перспективы греческой правящей партии «Новая демократия» не слишком обнадеживают. На этой волне оппозиционная партия СИРИЗА рассчитывала на рост поддержки и надеялась настоять на формировании коалиционного правительства. Но на прошедших 21 мая парламентских выборах греки поддержали действующее правительство, а результаты СИРИЗА оказались хуже ожидаемых. Теперь «новые демократы» планируют провести второй тур выборов, который, вероятно, принесет им еще больше голосов и даст возможность в одиночку сформировать правительство. В результатах выборов и турбулентной политической системе Греции специально для «Новой-Европа» разбирался политолог Фёдор Агапов.

В минувшее воскресенье в Греции прошли парламентские выборы, на которых победила партия «Новая демократия» во главе с нынешним премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. По результатам подсчета более 99% бюллетеней ей удалось набрать 40,8% голосов и таким образом получить 146 мест в будущем парламенте. Это значительно больше, чем у главных соперников «Новой демократии» — коалиции левых сил во главе с партией СИРИЗА, завоевавшей расположение лишь 20% избирателей, что даст ей 71 мандат. Замыкает тройку лидеров еще одна левая партия PASOK-KINAL — ее поддержали около 8% избирателей, что обеспечит ей 25 мест в парламенте.

Уверенная, но не абсолютная победа Победа «Новой демократии» не стала неожиданностью. Ее прогнозировали в том числе опросные центры, так что главный вопрос заключался скорее в том, насколько большим будет разрыв между правящей партией и СИРИЗА. Издание Politico приводило данные, согласно которым по состоянию на начало мая «Новую демократию» поддерживали 36% избирателей, что не сильно превышало 29% готовых проголосовать за СИРИЗА. Но в итоге разрыв составил гораздо больше — почти 20%. Для СИРИЗА это оказалось огромным разочарованием.

Журналист «Аль-Джазиры» в Афинах Стефани Деккер передает, что многие в городе были поражены таким результатом, учитывая недавнюю катастрофу на железной дороге и постоянные скандалы вокруг премьер-министра и его ближайших соратников в связи с прослушкой политических оппонентов. Главная трагедия Греции за последние годы — крушение поезда в Темби, где погибло и пропало без вести больше ста человек, — в конечном счете действительно слабо сказалась на рейтинге Мицотакиса. После катастрофы и многотысячных протестов премьер-министр принес извинения за случившееся, сказав, что не собирается прятаться за слова о влиянии человеческого фактора в этой трагедии. Однако затем в ходе избирательной кампании старался не возвращаться к этой теме, фокусируя избирателей на необходимости продолжения экономических реформ и сохранения стабильного правительства.

Тем не менее, несмотря на серьезный отрыв от основных конкурентов, «Новая демократия» не получила права на единоличное формирование правительства. Текущий результат оставляет партии Мицотакиса лишь возможность образовать коалицию с другими партиями для формирования кабинета министров. Однако «Новая демократия» не собирается делать этого, поскольку в течение своего предыдущего срока Мицотакис поссорился почти со всеми лидерами других партий из-за обвинений в слежке. Поэтому «новые демократы» уже заявили, что предпочтут добиться чистой победы на повторных выборах и получить шанс управлять страной единолично, без коалиции. Такая опция у Мицотакиса и его коллег действительно остается. Избирательная система Греции позволяет провести второй тур выборов в случае, если ни одна из партий не получила большинства. Очередные выборы могут состояться уже в июле и, вероятно, закончатся для «новых демократов» еще более позитивно. Согласно правилам, победа во втором туре дает партии 50 «бонусных» мест в парламенте, что станет для «новых демократов» идеальным раскладом, при котором они теоретически могут получить 196 мандатов из 300.

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Успех вопреки скандалам За последние годы под руководством «Новой демократии» Греция опустилась в самый конец рейтинга стран ЕС по уровню свободы прессы, в гражданском обществе разразился скандал по поводу слежки, которую правительство Мицотакиса устраивало с помощью спецслужб за своими политическими оппонентами, а в марте 2023 года произошла крупнейшая в истории страны катастрофа на железнодорожных путях. Однако результат только что прошедших выборов показал, что переживания по поводу имиджа страны для греков менее важны, чем проблема стремительного роста цен и падение уровня жизни населения в целом. Несмотря на то, что в ходе предвыборной кампании обе партии делали акцент на решении проблем именно в экономике, у СИРИЗА не получилось убедить избирателей. Партии до сих пор припоминают ее провальную экономическую политику в 2015 году, когда Греции пришлось запросить у ЕС очередную программу по спасению своей экономики. В том числе из-за этого стране так и не удалось тогда существенно сократить безработицу, терзавшую страну долгое время. И хотя ряд мер по выходу из кризиса был предпринят еще при СИРИЗА, все успехи в этой области «Новая демократия» присвоила себе — в последние годы безработица в стране упала до рекордных 11%. Этим и объясняется то, что, даже несмотря на все скандалы последнего времени, «Новой демократии» удалось получить большинство голосов. Правительство Мицотакиса ассоциируется у населения с экономическим ростом и перспективами окончания бесконечной череды кризисов. Именно на этом партия и играет, утверждая, что ей нужно абсолютное большинство, чтобы закончить начатые прорыночные реформы. Среди предлагаемых мер — снижение корпоративных налогов, налогов на дивиденды, а также приватизация государственных предприятий. В 2022 году эти реформы привели к тому, что страна наконец вышла из-под усиленного надзора кредиторов ЕС, под которым находилась с 2010 года из-за долгового кризиса. Судя по всему, греческие избиратели переживают, что, приди сейчас к власти левые, они отменят эти реформы и страна вновь впадет в череду экономических кризисов, из которых едва выбралась.

Сторонники консервативной партии «Новая демократия» наблюдают за объявлением результатов всеобщих выборов в Греции в предвыборном киоске партии на центральной площади Синтагма в Афинах, Греция, 21 мая 2023 г. EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS