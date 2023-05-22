Навального отправили в ШИЗО в 16-й раз

Политика Алексея Навального снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил сторонник Навального Иван Жданов.

«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал Жданов.

Навального отправляют в ШИЗО уже в 16-й раз.