Навального отправили в ШИЗО в 16-й раз

Политика Алексея Навального снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил сторонник Навального Иван Жданов.
«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал Жданов.
Навального отправляют в ШИЗО уже в 16-й раз.
В прошлый раз политика отправили в ШИЗО 11 мая.
««Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает» Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток», — рассказал Навальный.
Политика Алексея Навального снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил сторонник Навального Иван Жданов.
«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал Жданов.
Навального отправляют в ШИЗО уже в 16-й раз.
В прошлый раз политика отправили в ШИЗО 11 мая.
««Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает» Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток», — рассказал Навальный.