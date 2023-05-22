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НовостиОбщество

Навального отправили в ШИЗО в 16-й раз

Политика Алексея Навального снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил сторонник Навального Иван Жданов.

«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал Жданов.

Навального отправляют в ШИЗО уже в 16-й раз.

В прошлый раз политика отправили в ШИЗО 11 мая.

««Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает» Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток», — рассказал Навальный.

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Политика Алексея Навального снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщил сторонник Навального Иван Жданов.

«Навальный получил очередные 15 суток ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра была комиссия. Других подробностей пока нет», — написал Жданов.

Навального отправляют в ШИЗО уже в 16-й раз.

В прошлый раз политика отправили в ШИЗО 11 мая.

««Осужденный Навальный не поддается воспитательной работе и должных выводов для себя не делает» Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток», — рассказал Навальный.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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