Юношу из Волгограда, обвиняемого в сожжении Корана, отправили в СИЗО

Меру избрал Центральный районный суд Волгограда. На видео, которое распространил ТАСС, юноша раскаялся и извинился за свой поступок.

19-летнего курьера из Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне против Журавеля СК возбудил уголовное дело об «оскорблении чувств верующих» (ч. 2 ст. 148 УК). По версии следствия, Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись сожжения была опубликована «на интернет-портале, подконтрольном ВСУ».

Как утверждают силовики, молодой человек дал показания, что провел эту акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и передал видеозапись сотруднику СБУ, а также что снимал на видео военные объекты. Также у него провели обыски.

Расследование дело поручили СК по Чечне. Позже министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что молодого человека нужно направить в колонию региона с преобладающим мусульманским населением.