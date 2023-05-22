Репрессии в частном порядке

Несколько дней назад в частном новосибирском колледже «Новоколледж» прошла прокурорская проверка. Поводом стала жалоба местного жителя на отсутствие патриотического образования в стенах учебного заведения. Кроме того, основатель колледжа Сергей Чернышов неоднократно высказывал свое негативное отношение к «спецоперации». Ранее бывший директор частного подмосковного лицея «Ковчег-XXI» Рустам Курбатов был вынужден покинуть Россию после того, как обозначил свою антивоенную позицию в родительском чате. Кому-то из родителей такой подход не понравился, и на Курбатова написали донос. Историю раскрутил православный телеканал «Царьград ТВ», опубликовав несколько материалов с заголовками вроде «Уроки русофобии». Сейчас «Ковчег XXI» продолжает работать, но с другим директором. Обучение в частной школе ассоциируется с большей свободой, а сейчас — с возможностью обезопасить детей от Z-пропаганды и уроков патриотизма. Но это не всегда получается. Пока в одних частных школах проходят проверки и обыски, другие проводят «Разговоры о важном» даже несмотря на то, что это необязательное требование. «Новая газета Европа» попробовала разобраться, означает ли частная школа свободное от пропаганды пространство.

Неблагонадежный отец и педагог Историк и журналист Сергей Чернышов основал «Новоколледж» в Новосибирске два года назад. Обучение здесь организовано нестандартно: ученики сами выбирают предметы и составляют индивидуальное расписание, действует 10-балльная шкала оценок, поощряется посещение разных молодежных сообществ в свободное время. «Главное слово в колледже — свобода», — говорится на официальном сайте «Новоколледжа». Такая любовь к свободе и самовыражению не всегда по нраву землякам Чернышова. Местные патриотически настроенные активисты регулярно пишут доносы и жалобы на колледж и его основателя, особенно теперь, когда Чернышов открыто выступил против войны и отказался «разговаривать о важном» в «Новоколледже». В начале года на Чернышова пожаловались региональному уполномоченному по правам детей. По мнению авторов кляузы,

директор колледжа сотворил недопустимое: пытался «привить ценности пацифизма» своему сыну Федору.

«Большое дело: раньше на меня жаловались исключительно за то, что я плохой директор колледжа и школы, а теперь возмущенная общественность наконец поняла, что я еще и плохой родитель. В общем, как следует из письма уполномоченному по правам ребенка, мои грехи как родителя Федора состоят в том, что я „прививаю ребенку ценности пацифизма“ (!), <…> свозил его на каникулы во вражескую Грузию и рассказываю ему о бомбежках мирных городов соседней страны», — написал тогда Чернышов в фейсбуке.

Сергей Чернышов с сыном. Фото: Facebook

В апреле в «Новоколледже» прошли проверки Минобразования после другого доноса. Тогда новосибирец Дмитрий Демин пожаловался на «пропаганду поражения России в СВО», которую директор учебного заведения якобы проводит среди учеников. — Существуют образовательные учреждения, которые продолжают исповедовать гуманитарные ценности, — объясняет «Новой-Европа» Чернышов. — Это много кого раздражает, периодически выливается в разные жалобы. По результатам проведенной в «Новоколледже» проверки местная прокуратура возбудила три административных дела: о нарушении требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса, осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, и нарушении требований к антитеррористической безопасности.

Чернышов считает все обвинения надуманными и надеется, что мировой судья оправдает колледж или ограничится предупреждением. При этом на случай менее благоприятного развития событий план (и не один!) у него тоже есть.

— [Выжить] обязательно получится. Ну, бьют они в юридическое лицо, а люди-то останутся, — говорит основатель «Новоколледжа». Отказываться от своей позиции ни лично, ни от имени колледжа Чернышов не готов. В фейсбуке он продолжает писать о происходящем, а в «Новоколледже» всё так же не проводят рекомендованные Министерством просвещения патриотические классные часы. — Мы пользуемся методом нашего президента, — Чернышов. — Он говорит: «Вот почему Навального посадили? Он же нарушал закон? Значит, всё по закону». Мы делаем так же и исполняем только то, то предписано нам законодательством. Федеральные государственные образовательные стандарты не содержат никаких «Разговоров о важном», поднятия флага, никаких встреч с ветеранами «СВО» и всего остального.

Либералы, «пожирающие детей» Частный лицей «Ковчег-XXI» расположен в зеленом районе подмосковного Красногорска. На сайте школы сказано, что три главных слова в их подходе к образованию — «мышление», «сотрудничество» и «свобода». «Слепого послушания не требуем — обсуждаем все правила вместе, даем возможность выбора. Строем не ходим — учим свободе и самостоятельности», — говорится на сайте. Еще год назад должность директора лицея занимал историк Рустам Курбатов. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он четко обозначил свою антивоенную позицию в чате для родителей. Кому-то из родителей эта позиция не понравилась, и скриншоты личной переписки переслали в редакцию православного телеканала «Царьград ТВ».

После разразился настоящий скандал. «Царьград ТВ» выпустил несколько «разоблачающих» материалов про Курбатова и систему образования в целом. Истории выходили под заголовками «Уроки русофобии» и «Либералы пожирают наших детей». К гонениям на Курбатова и «Ковчег-XXI» присоединились даже депутаты Госдумы Александр Бородай и Алексей Журавлев. Они обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет, чтобы инициировать масштабную проверку школы. Вскоре Курбатов покинул Россию. Сейчас на сайте «Ковчега-XXI» сведения о нем отсутствуют, а руководит лицеем другой человек. — Проблема, конечно, в том, что, если на 500 человек есть хотя бы парочка родителей с воспаленными мозгами, это означает, что школа должна молчать, — рассуждает Курбатов в беседе с «Новой-Европа». — Потому что в ход идут диктофоны, доносы, всяческие провокации, письма в прокуратуру. Даже если большинство родителей понимает, что война — это война, школа должна молчать. Иначе достаточно одного доноса.

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Конформизм на опережение и невидимое сопротивление На самом деле, далеко не все частные школы хотят отходить от государственной линии и вольно трактовать просьбы и поручения Министерства просвещения. Как отмечает Рустам Курбатов, в России можно выделить два вида частных школ. Первый — это школы, которые не сильно отличаются от государственных в рамках образовательной программы, но, возможно, выглядят свежее и «элитнее». — Зачастую это бизнес-проекты, созданные олигархами, корпорациями или даже людьми среднего достатка, но исключительно из соображений красивого образования, — считает Курбатов. Второй тип — это маленькие камерные частные школы, часто созданные практически в семейном кругу. Таких школ в России остается всё меньше: из-за войны многие основатели, педагоги да и сами ученики вместе с родителями были вынуждены эмигрировать. По мнению бывшего директора «Ковчега-XXI», у школ первого типа обычно нет амбиции что-либо поменять, поэтому они очень хорошо вписываются в систему.

— Я думаю, что такие школы непотопляемы, потому что они не представляют никакой угрозы, они будут всегда лояльны. Плюс в таких школах будут всегда учиться дети российских чиновников, которые попали под санкции, —

объясняет Курбатов. В одной из таких столичных частных школ «Новой-Европа» подтвердили, что с учениками проводят все необходимые патриотические мероприятия «в рамках закона». Кстати, пока что распоряжение поднимать государственный флаг по утрам, петь гимн перед началом занятий и рассказывать школьникам «о целях СВО» не является обязательным требованием. Как отмечало еще в прошлом году Министерство просвещения, согласно ФГОС, «внеурочная деятельность является частью образовательных программ», но какая именно деятельность — патриотическая или нет, — в госстандартах не прописано. По этому поводу даже возмущалась бывшая соратница Владимира Соловьева и ныне ведущая «Царьград ТВ» Анна Шафран.

Анна Шафран. Фото: скрин видео

Легко догадаться, что желание проводить «патриотические мероприятия» связано со страхом школ стать мишенью для проверок или обысков. — Надавить же можно очень по-разному, — рассуждает Наталия Сопрунова, учитель математики и основатель «Школы-Мастерской». — Люди не хотят, чтобы их закрыли. Поэтому пока народ исхитряется, как может. Условно в восемь утра пара дежурных быстро-быстро раз в неделю поднимают этот флаг, пока никто не видит. Вроде всё выполнили, но никого не насилуют.

Что движет школами, выбравшими путь конформизма, — страх перед вышестоящим начальством или искреннее желание сохранить образовательное пространство, — не всегда понятно. «Разговоры о важном» тоже часто проводятся лишь формально — особенно в маленьких школах семейного типа. Например, учителя трактуют эти занятия как возможность поговорить о том, что им кажется действительно важным, избегая пропаганды. — Если этим всё ограничивается, камеры нет и никто никуда не настучит, то это приемлемый компромисс. Если это единственное условие, при котором частная школа выживет, — считает Сапрунова. Массовых гонений на такие школы пока не было, но как долго это продлится, неизвестно.