В Волгограде СК возбудил уголовное дело о сожжении Корана против 19-летнего крымчанина. По версии следствия, он сотрудничал с СБУ

В Волгограде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК) против 19-летнего Никиты Журавеля, родившегося в украинском Севастополе после того, как в интернете появилось видео сожжения Корана. Об этом сообщают само ведомство, РИА Новости и V1.ru.
По версии следствия, Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись сожжения была опубликована «на интернет-портале, подконтрольном ВСУ».
Как утверждают силовики, молодой человек дал показания, что провел эту акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и передал видеозапись сотруднику СБУ, а также что снимал на видео военные объекты. Также у него провели обыски.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания Журавеля.
V1.ru пишет, что Никита Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).
В середине апреля в Москве возбудили уголовное дело из-за сожжения Корана в парке, где власти планировали построить мечеть. Видео акции опубликовал в тиктоке пользователь под никнеймом rusfoines9v. На него была нанесена надпись «Москва для русских! Знайте свое место» и хэштег «Триозерье». В качестве фонового трека была выбрана песня песня Стаса Михайлова со словами «Святая Русь — здесь живу я и молюсь».
В Волгограде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК) против 19-летнего Никиты Журавеля, родившегося в украинском Севастополе после того, как в интернете появилось видео сожжения Корана. Об этом сообщают само ведомство, РИА Новости и V1.ru.
По версии следствия, Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись сожжения была опубликована «на интернет-портале, подконтрольном ВСУ».
Как утверждают силовики, молодой человек дал показания, что провел эту акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и передал видеозапись сотруднику СБУ, а также что снимал на видео военные объекты. Также у него провели обыски.
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания Журавеля.
V1.ru пишет, что Никита Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).
В середине апреля в Москве возбудили уголовное дело из-за сожжения Корана в парке, где власти планировали построить мечеть. Видео акции опубликовал в тиктоке пользователь под никнеймом rusfoines9v. На него была нанесена надпись «Москва для русских! Знайте свое место» и хэштег «Триозерье». В качестве фонового трека была выбрана песня песня Стаса Михайлова со словами «Святая Русь — здесь живу я и молюсь».