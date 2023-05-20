В Волгограде СК возбудил уголовное дело о сожжении Корана против 19-летнего крымчанина. По версии следствия, он сотрудничал с СБУ

В Волгограде Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК) против 19-летнего Никиты Журавеля, родившегося в украинском Севастополе после того, как в интернете появилось видео сожжения Корана. Об этом сообщают само ведомство, РИА Новости и V1.ru.

По версии следствия, Журавель сжег Коран рядом с Соборной мечетью, и видеозапись сожжения была опубликована «на интернет-портале, подконтрольном ВСУ». Как утверждают силовики, молодой человек дал показания, что провел эту акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей и передал видеозапись сотруднику СБУ, а также что снимал на видео военные объекты. Также у него провели обыски. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания Журавеля.

V1.ru пишет, что Никита Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).