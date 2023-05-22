Япония пообещала предоставить Украине 100 военных транспортных средств и принять на лечение украинских военных

Япония примет на лечение украинских военных, а также предоставит Киеву около 100 военных грузовиков и 30 тысяч комплектов армейских рационов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японский МИД.

Помимо военной поддержки, Япония пообещала помочь с восстановлением инфраструктуры Украины. В министерстве сообщили, что такое обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому дал премьер-министр Японии Фумио Кисида во время переговоров в городе Хиросима, прошедших 21 мая.

Саммит G7 прошел в Хиросиме с 19 по 21 мая. Зеленский присутствовал на мероприятии очно, хотя изначально планировал подключиться по видеосвязи. На встрече он сравнил Бахмут с Хиросимой, когда на город сбросили ядерную бомбу. Также Зеленский отметил, что сейчас Хиросима — современный активно развивающийся город. Он выразил надежду, что когда-нибудь украинский город будет таким же мирным. Представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на сравнение Зеленского сообщила, что «и то, и другое устроил Белый дом».

Президент Украины также сообщил, что встретился на мероприятии с премьер-министрами Италии, Великобритании и Индии, с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.