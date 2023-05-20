Президент Украины Владимир Зеленский посетил второй день саммита G7 в Хиросиме. Об этом он рассказал в вечернем обращении.

По словам президента Украины, он встретился с премьер-министрами Италии, Великобритании и Индии, с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Посмотрели, как мы можем с Италией усилить наши возможности защищать жизнь от российского воздушного террора. <…> Великобритания очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи. <…> Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, очевидно необходимых всем свободным нациям», — рассказал Владимир Зеленский.

Он также сообщил, что с президентом ЕС обсудили объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза. «Обсудили с Олафом [Шольцем], как можем ускорить честный мир для Украины, как усилить нашу совместную работу в рамках „Семерки“», — добавил Зеленский.

В субботу саммит опубликовал коммюнике, в котором содержится призыв поддерживать Украину «столько, сколько потребуется перед лицом незаконной агрессивной войны России», а также отстаивать международные принципы и общие ценности. Китай и Россия раскритиковали документ, отмечает Русская служба «Би-би-си».