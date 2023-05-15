Волки в шелковых шкурах

Официальное окончание пандемии коронавируса и завершившаяся трансформация системы власти Китая внесли коррективы в курс внешней политики страны. Цели и задачи китайской дипломатии от начала пандемии до 2023 года были максимально просты: сохранить то, чего уже достигли. Теперь власти перезапускают процесс формирования нового внешнеполитического курса. Специально для «Новой-Европа» китаист Алексей Чигадаев рассказывает, кто именно будет отвечать за идеологическое наполнение и практическую реализацию внешней политики, а также о том, поможет ли новый курс прекратить войну в Украине.

В марте 2023-го в ходе работы высшего совещательного органа Китая — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва — Си Цзиньпин был официально утвержден председателем КНР и главой Центрального военного совета на третий срок. Трансфер власти новому поколению бюрократии завершен, авторитарная система успешно прошла очередную волну самообновления. Новый премьер-министр утвержден, и министры заняли свои рабочие места — настало время кропотливой работы не только внутри Китая, но и вовне.

Чжао Лицзян. Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

В январе 2023 года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзян назначен на должность заместителя директора департамента по государственным границам и морским делам. Чжао Лицзян занимал должность представителя МИД КНР с 2020 года и за это время стал одним из наиболее успешных дипломатов. Главным «инструментом» в работе Чжао была последовательно жесткая риторика как в рамках регулярных брифингов с иностранными журналистами, так и в социальных сетях. До появления социальных сетей дипломатия была делом скучных чиновников с хорошим образованием и безупречными манерами, но возрастающая прозрачность государственных институтов и частной жизни поставила представителей МИД в один ряд с блогерами-инфлюенсерами. Внешняя политика больше не предмет внутриполитических дискуссий: с помощью твиттера и ютуба дипломат может напрямую обратиться к гражданам любой точки мира в обход традиционных СМИ, дипломатического протокола и политического руководства другого государства. С чем связано подобное назначение Чжао? Bloomberg одним из первых сделал вывод о том, что перевод такой агрессивной «говорящей головы» в менее публичный институт власти является признаком пересмотра дипломатии «боевых волков».

Что такое дипломатия «боевых волков» Что такое дипломатия «боевых волков»

И вновь делаем корректировку на пандемию. Дипломатия «боевых волков» преимущественно была успешным продуктом для внутреннего пользования. Граждане Китая хотели видеть свою страну и дипломатов сильными: не традиционные улыбки и призывы к миру, а раздача риторических пощечин наотмашь! Для внешнего наблюдателя по-прежнему были задействованы инструменты «мягкой силы», но эксцессы, конечно же, случались — и даже в России. Сложно балансировать, если ты «волк».

Китайские чиновники и «Независимая газета» Китайские чиновники и «Независимая газета»

Несомненно, важную роль в определении курса внешней политики играет лично Председатель КНР Си Цзиньпин. Но текущее политическое устройство КНР — уникальная и адаптивная система власти, сочетающая в себе элементы однопартийной диктатуры ленинского типа и традиционной системы административной бюрократии. Непонятно, где заканчивается партия и начинается государство, но давайте попробуем разобраться, за кем стоит следить, чтобы понять внешнюю политику КНР.

Си Цзиньпин. Фото: EPA-EFE/XINHUA / Li Xueren CHINA OUT

Верхний этаж — ПК Политбюро и Госсовет Постоянный комитет Политбюро является центром власти Коммунистической партии. Во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином члены Политбюро принимают решения и реализуют политическую, экономическую и социальную программу партии. Все члены ПК Политбюро параллельно занимают важные партийные и государственные должности. Перейдем из партийного уровня на государственный. Высший исполнительный орган КНР — Государственный совет. Госсовет Китая преимущественно управляет экономикой страны. По конституции, все министерства отчитываются лично перед главой Госсовета — премьер-министром, — но по факту важнейшие министерства (обороны, общественной безопасности и государственной безопасности) работают напрямую с кураторами из Политбюро, минуя Госсовет. Таким образом, член ПК Политбюро, скорее всего, будет и членом Госсовета. Но в то же время не все члены Госсовета являются членами ПК Политбюро. Огрубляя, политика — это дело ПК Политбюро, а экономика — Госсовета, но под надзором ПК Политбюро. Итак, помимо Си, в ПК Политбюро вошли шесть лояльных персонально ему чиновников, на которых он может положиться в следующие пять лет. Среди них стоит отметить Ван Хунина, Дин Сюэсяна и Ли Цяна. При этом Ван Хунин и Дин Сюэсян непосредственно к внешней политике отношения не имеют. В табели о рангах они занимают совершенно разные места. Но если мы исходим из того, что политический курс определяется одним человеком, то важно упомянуть тех, кто имеет «доступ к телу».

Ван Хунин. Фото: EPA-EFE/WU HONG

Ван Хунин Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва. Ведущий идеолог Коммунистической партии. Невероятный опыт работы: за последние три десятилетия Ван Хунин был советником Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао. И вот уже Си Цзиньпин пользуется Ван Хунина услугами при формировании идеологем «китайской мечты», инициативы «Пояса и пути», «идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи». В некоторых западных публикациях в качестве российского аналога Ван Хунина иногда приводят Владислава Суркова, но влияние, безусловно, несопоставимо (разумеется, не в пользу Суркова).

Дин Сюэсян. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Дин Сюэсян Первый вице-премьер Госсовета КНР Самый молодой член ПК Политбюро. Главная задача Дина — контроль за интеграцией Гонконга и Макао с материком и развитие Большой зоны залива (Гонконг, Макао и наиболее развитые округи провинции Гуандун). Внешнеполитическая повестка Сэюсяна — взаимодействие с международными организациями по регулированию климата, защите интеллектуальной собственности и т. п. Иными словами, сфера полномочий Дина Сэюсяна — уровень международных объединений, но не отдельных политических акторов.

Ли Цян. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Ли Цян Премьер Госсовета КНР Выше мы уже отметили, что Госсовет преимущественно осуществляет управление экономикой страны. Но у Китая как у крупнейшего игрока и бенефициара глобальной экономики при всём желании не получается отделить экономическое от политического. Ли Цян руководил Шанхаем в 2017–2022 годах, поддерживая тесные отношения с такими технологическими гигантами, как Alibaba и Tesla. На личной странице Ли Цяна можно ознакомиться с графиком встреч премьер-министра с лидерами правительств и государств после его назначения на должность: Япония, Малайзия, Сингапур, Испания, Пакистан, Габон, Куба, Бразилия, Франция, Россия, Вьетнам, Кот-д'Ивуар. Если говорить о встречах с представителями бизнеса, то список стран становится еще больше: включает Южную Корею, Новую Зеландию, Филиппины, Саудовскую Аравию и т. д. Громких политических заявлений премьер-министр избегает:

внешняя политика для него является инструментом стимулирования экономики КНР и обеспечения внешнеполитической стабильности.

Многие аналитики объясняют стремительный рост от мэра Шанхая до второго лица КНР исполнительностью и лояльностью лично Си. Да, экономический рост Шанхая важен, но когда понадобилось реализовать решение Си о жестком локдауне — то политическая воля преодолела экономическую рациональность в мгновение ока. Ли Цян — идеолог «внешнеэкономического» политического курса. И если Ван Хунин думает о том, как сохранить и передать следующим неразумным поколениям «традиционные ценности», то Ли Цян генерирует ценности материальные.

Средний этаж — «белые воротнички» Перейдем на уровень ниже — от ПК Политбюро просто к Политбюро. Для упрощения можно считать это расширенным собранием акционеров ПК Политбюро. На сегодня это 24 человека, включая 7 членов ПК Политбюро. И среди них следует особо выделить господина Ван И.

Сергей Лавров (справа) и Ван И (слева) входят в зал во время встречи в Москве, Россия, 22 февраля 2023 года. Фото: EPA-EFE/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Ван И Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И был министром иностранных дел в течение последнего десятилетия. В 1997–1998 гг. работал в качестве приглашенного ученого при Институте по изучению дипломатии при Джорджтаунском университете США. В 2001 году Ван И стал самым молодым заместителем министра иностранных дел в истории КНР, курировал азиатское направление. Ван И, помимо английского, владеет японским, и в 2004–2007 гг. был послом КНР в Японии. Карьера Ван И во многом состоит из участия в громких международных сделках. Он возглавлял китайскую делегацию на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Корейского полуострова. Ему также удалось инициировать подписание с Тайванем важных экономических соглашений.

В свои 69 лет он является одним из трех членов партии, которые превысили возрастной ценз в 68 лет для вхождения в состав Политбюро, нарушив тем самым негласную норму.

Двое других — сам Си Цзиньпин и заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая Чжан Юйся. В феврале на Мюнхенской конференции Ван И заявил о том, что китайские власти к годовщине войны РФ и Украины представят свой план урегулирования кризиса. После этого Ван И встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой — и в итоге прилетел в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Финальным аккордом деятельности Ван И становятся переговоры Исламской Республики Иран и Королевства Саудовской Аравии, которые восстановили дипломатические отношения. Во многом это — персональное достижение именно господина Вана. Однако 10 марта публичные следы Ван И исчезают: на официальной странице о деятельности дипломата нет ни одного сообщения после этой даты. Как можно объяснить «исчезновение» самого крупного дипломата КНР? Вернемся к его должности: с 1 января Ван И стал главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Самое любопытное, что мы не представляем себе ни объемов работы, ни целей, ни специфики работы канцелярии.

Это не государственная структура, а внутрипартийный орган — один из многих, которые появляются и исчезают по воле ПК Политбюро.

Подобные канцелярии (ранее одно из названий — «малая рабочая группа») позволяют партийным деятелям привлекать людей из разных министерств для решения вопросов через головы многочисленных начальников. Логика безупречна: система управления настолько сложна, что давайте создадим еще одну надкомиссию, чтобы быстрее решать вопросы. Сохранил ли свое влияние Ван И? Безусловно, и именно поэтому его оставили в Политбюро в нарушение негласных правил о возрастном цензе. Чем сейчас занят Ван И? Скорее всего, это не российско-украинский конфликт, так как война не является приоритетом внешнеполитической повестки КНР. Взаимоотношения КНР и США — ключевое направление деятельности Ван И, что подтверждает, в том числе, его неофициальная встреча с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном 10–11 мая 2023 года.

Цинь Ган. Фото: EPA-EFE/Michele Tantussi / POOL

Цинь Ган Министр иностранных дел Мы спустились на ступень ниже в ПК Политбюро, теперь опустимся на еще одну ступень в Госсовете — от премьер-министра к министру. Пост министра китайского правительства, безусловно, важен. Выше министра по статусу из бюрократов стоят только руководящий состав Госсовета (премьер-министр, вице-премьеры и государственные советники), губернаторы провинций и руководители отделов Центрального комитета Компартии. Новый министр иностранных дел Цинь Ган — бывший «боевой волк». При этом сам Цинь Ган всегда подчеркивал, что китайские дипломаты не являются «волками» — они вынуждены «танцевать с волками» (занимать оборонительную позицию) именно из-за нападок Запада. Цинь Ган родился в 1966 году и поступил на дипломатическую службу в возрасте 20 лет. В отличие от многих других представителей китайской элиты, он, похоже, не учился за границей. В период 1995–2011 гг. трижды был командирован в Великобританию. До прошлого года Цинь был послом КНР в США — достаточно нервная работа на фоне обвинений в шпионаже, китайского зонда над США и общего кризиса двусторонних отношений. Важный момент символической передачи власти в общественном дискурсе: на Мюнхенской конференции представитель партийного аппарата Китая Ван И заявил о подготовке китайского плана по урегулированию российско-украинского кризиса. Но презентует этот план уже государственный чиновник Цинь Ган 21 февраля. С кем успел встретиться Цинь Ган за два месяца в должности? С лидерами и министрами иностранных дел Франции, Германии, Пакистана, Афганистана, России, стран ШОС, Центральной Азии и АСЕАН, Индии, Филиппин, Мьянмы, Монголии, Гамбии, Уругвая, Палестины, Лаоса, Узбекистана, Саудовской Аравии, Ирана, Индонезии, Малайзии, Гондураса, Новой Зеландии и Украины.

И снова стоит отметить, что российско-украинская война — не приоритет внешнеполитического ведомства КНР. Буквально: у МИД КНР очень много дел.

Весь мир выходит из пандемийной спячки, и министр иностранных дел — единый диспетчер для международных акторов, за исключением тех, кому удалось наладить персональные отношения с Си или Ван И. Но этих людей, во-первых, очень мало. Во-вторых, какие войны в Европе, когда у КНР торговая война с США? В-третьих, что нам за это будет? Моральное самоудовлетворение от роли миротворца — несомненно, достойная награда, но в мире очень много стран и очень много конфликтов, работа с которыми приносит Китаю не только больше материальных выгод, но и не создает дополнительных проблем.

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Нижний этаж — рабы на галерах 26 апреля 2023 года бывший посол КНР в России Ли Хуэй получил назначение в качестве главы делегации Китая по урегулированию кризиса в Украине. И уже 12 мая 2023 года стало известно, что Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения вариантов урегулирования украинского кризиса. Полномочия Ли Хуэя гораздо больше, чем у обычного посла. Но их недостаточно, чтобы серьезно повлиять на конфликт.

Ли Хуэй и Владимир Путин. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Ли Хуэй Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли начал работать в Департаменте по делам СССР и Восточной Европы МИД КНР еще в 1975 году, когда Пекин и Москва были близки к войне. Ценность карьерного опыта Ли Хуэя как дипломата заключается именно в его глубоком понимании процесса распада СССР. Он наблюдал этот процесс своими глазами, а вся карьера Ли Хуэя была построена на выстраивании отношений КНР сначала с Советским Союзом, а затем уже с его государствами-преемниками. Главный актив Ли Хуэя — прекрасное знание русского языка и культуры, а также толстая записная книжка. Ли Хуэй, безусловно, профессионал высокого класса. После ухода в 2019 году с должности посла в России под Хуэя была создана отдельная должность «специальный представитель правительства КНР по делам Евразии». И снова мы оказываемся выброшенными в море китайской бюрократии: у нас нет официальных данных о полномочиях спецпредставителя, его правах и обязанностях. Самой должности до 2019 года не существовало. В СМИ не так уж много публикаций о деятельности Ли Хуэя с 2019 года, он всегда как будто на заднем плане. Но список его собеседников впечатляет: Ли Хуэй проводит переговоры не только с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — дипломат постоянно появляется где-то рядом с крупным международным форумом, поблизости от многосторонних переговоров. О чем свидетельствует назначение Ли Хуэя? О желании разобраться в ситуации на местах.

У Китая безупречно работает сеть военно-технического шпионажа по всему миру, но политические решения российского руководства застали Китай врасплох.

Непонятно, чего добивается Россия и каким будет ее следующий шаг. При наличии столь протяженной границы с непредсказуемым соседом стоит его изучить. Визит Ли Хуэя — исследовательская работа опытного дипломата, который формально не связан с системой власти. Он не член Политбюро, не член главы Канцелярии по Комиссии ЦК КПК по иностранным делам (хотя доподлинно это проверить невозможно), его должность в МИД не подразумевает наличие существенного ресурса.

Вместо заключения Складывается ситуация, при которой конфликт России и Украины на самом верхнем этаже политического руководства КНР идеологически интересен только Председателю КНР Си Цзиньпину. И даже не столько идеологически, сколько исторически: китайской власти любопытно наблюдать со стороны за тем, как северный сосед реализует агрессию и какие последствия это принесет. Остальные члены ПК Политбюро заняты проблемами Китая — им не до этого. Следующему уровню бюрократов — Ли Цяну, Ван И и Цинь Гану — конфликт интересен как экономический инструмент в переговорах с США и Европейским союзом. Неважно, сколько продлится война и каковы ее цели. Если можно всего лишь за участие в качестве модератора конфликта получать преференции от ЕС и работать над снятием торговых санкций США, то Китай будет этим пользоваться.

Никто не требует немедленных результатов, а Китай трезво оценивает степень своего влияния на политическое руководство России и Украины.

Первый лот Китая: мы не будем поставлять России вооружение и оказывать существенную помощь товарами двойного назначения. Второй лот: мы готовы оказать посредничество в переговорах. Несомненно, в МИД КНР уже заготовили бесконечное количество пресс-релизов, в которых выражается озабоченность и раздаются призывы к мирному урегулированию. От дипломатии «боевых волков» всегда можно перейти к дипломатии ягненка — мы добрым словом призывали к миру, но почему-то это не работает.