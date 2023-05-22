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Генштаб ВСУ заявил о сбитом российском истребителе Су-35

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что им удалось сбить российский истребитель Су-35. Об этом сообщается на странице командования в фейсбуке.

«В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются», — говорится в заявлении.

Информацию об Су-35 также подтвердил Генштаб ВСУ.

Ранее о сбитом истребителе писал начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. По его данным, самолет сбили силы ПВО. Позднее Плетенчук удалил пост.

Ночью российские военные атаковали Днепропетровскую область. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Генштаб ВСУ сообщил, что средствами ПВО командования «Восток» и воздушного командования «Юг» уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа «Shahed».

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Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что им удалось сбить российский истребитель Су-35. Об этом сообщается на странице командования в фейсбуке.

«В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются», — говорится в заявлении.

Информацию об Су-35 также подтвердил Генштаб ВСУ.

Ранее о сбитом истребителе писал начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. По его данным, самолет сбили силы ПВО. Позднее Плетенчук удалил пост.

Ночью российские военные атаковали Днепропетровскую область. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Генштаб ВСУ сообщил, что средствами ПВО командования «Восток» и воздушного командования «Юг» уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа «Shahed».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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