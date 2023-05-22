Генштаб ВСУ заявил о сбитом российском истребителе Су-35

Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что им удалось сбить российский истребитель Су-35. Об этом сообщается на странице командования в фейсбуке.

«В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются», — говорится в заявлении.

Информацию об Су-35 также подтвердил Генштаб ВСУ.

Ранее о сбитом истребителе писал начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. По его данным, самолет сбили силы ПВО. Позднее Плетенчук удалил пост.